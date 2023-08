Preço do etanol cai 11,4% em Sumaré

Levantamento realizado pelo Procon de Sumaré aponta queda acentuada no valor do etanol. Quando comparado ao mês de junho, o etanol sofreu queda de 11,4% nos postos do município. A gasolina comum subiu 0,6%, enquanto a aditivada teve aumento de 0,3%. O levantamento foi realizado nas semanas do dia 29/05 a 02/06 e do dia 24/07 a 28/07 e integra o programa “De Olho na Bomba”.

O etanol que custava R$ 3,74 no início de junho, atualmente está custando R$ 3,31. A maior queda, aponta o levantamento, foi na região do Matão.

LEIA TAMBÉM: Fábrica de aeronaves deve se instalar em breve em Americana

Já a gasolina comum que custava em média R$ 5,11 no início do de junho passou a custar R$ 5,14 ao final do mês de julho. De acordo com órgão, a alta foi em decorrência ao aumento dos preços encontrados na região da Área Cura.

A gasolina aditivada que no início de junho custava em média R$ 5,37, praticamente se manteve estável custando no final de julho em média R$ 5,36, porém conforme podemos ver no gráfico a seguir nas regiões Centro, Picerno e Matão houveram quedas nos preços, com destaque para a região Matão onde houve uma redução de R$0,20 por litro em média. Por outro lado, nas regiões Nova Veneza, Maria Antônia e Área Cura houve aumento nos preços, principalmente na Área Cura onde os preços ficaram mais caro em média R$0,18 por litro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP