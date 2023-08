Fábrica de aeronaves deve se instalar em breve em Americana

Uma fábrica de aeronaves deve se instalar em breve Americana. A empresa do setor de aviação está há 75 anos no mercado. O anúncio oficial será feito pelas autoridades municipais nas próximas semanas.

Segundo informações obtidas pelo NM, a empresa, que se instalará no aeroporto municipal, concentrará toda a produção e manutenção em Americana e fabrica vários tipos de aeronaves.

Na semana passada, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, falou da chegada da empresa durante os anúncios das ações do mês de agosto, aniversário de 148 anos de Americana, mas não adiantou os detalhes.

