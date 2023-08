Av da Saúde vai ter mini recape

Prefeitura começa mini recape na Avenida da Saúde

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana começou, nesta quinta-feira (3), o trabalho de da Avenida da Saúde. As melhorias serão executadas nos dois sentidos e em toda a extensão da via.

“Terminamos a Avenida Nossa Senhora de Fátima e estamos iniciando a Avenida, duas vias com grande fluxo de veículos. São importantes melhorias na nossa malha viária”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O serviço deste tipo já foi executado nas avenidas Bandeirantes, Brasil, Europa, Padre Oswaldo Vieira de Andrade, e ruas Piauí, Dom Pedro II e Fortunato Faraone, entre outros pontos do município.

A outra equipe do mini recape está trabalhando na Rua Gonçalves Dias (entre a Rua Fortunato Faraone e Avenida Brasil). O recapeamento prossegue na entrada da cidade e na Rua Florindo Cibin.

