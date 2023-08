Suplente de deputado, Vanderlei Macris pode ser testado em 2024

Ele começou a circular no meio político de Americana e foi conversar com presidentes de partidos para ouvir e dar opiniões sobre as eleições do ano que vem. Hoje sem espaço no governo federal ou estadual, VM tentou emplacar o filho mais novo, mas este ficou em terceiro em 2020 e hoje flerta com a extrema direita via MBL (Movimento Brasil Livre).

Ainda no PSDB, Macris pode ficar próximo do ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza, que migrou para o PL recentemente e vai disputar com o prefeito Leitinho para voltar ao comando da cidade.

SECRETÁRIO DE CHICO– Hoje, a principal tendência seria VM aceitar um cargo de secretário ‘especial’ da prefeitura, mas o meio político ainda acha improvável a entrada do tucano no governo. O problema é que o PSDB perdeu força na Câmara de Vereadores e também no governo do Estado.

