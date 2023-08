H São Francisco recebe selo por atendimento a idoso

Hospital São Francisco de Americana 1o da RMC e 10º no estado a conquistar o “Selo Pleno de Hospital Amigo do Idoso”

No dia 12/07/2023, o Hospital São Francisco de Americana recebeu a certificação do último nível do Selo Hospital Amigo do Idoso, o Selo Pleno, que faz parte dos projetos emblemáticos que compõem o programa governamental “São Paulo Amigo do Idoso” (Decreto 58047/2012). O “Selo Hospital Amigo do Idoso ” pode ser concedido a hospitais públicos, privados, filantrópicos ou fundacionais que podem se qualificar, após auditoria, em quatro níveis: adesão, inicial, intermediário e pleno .

Representado pelo Sr. Douglas Apparecido Guzzo, presidente da instituição, o hospital vem implantando ações e projetos voltados à qualificação do atendimento a essa população, com o objetivo de prestar cada dia mais um cuidado humanizado, integral e focado no paciente. O hospital foi o primeiro da cidade de Americana a aderir ao programa. Em relação à certificação, é o primeiro da região metropolitana de Campinas e está entre os 10º do Estado de São Paulo todo a receber o nível mais avançado do “ Selo Hospital Amigo do Idoso ”.

Mantendo esse foco, a instituição oferece um programa de prevenção e acompanhamento à saúde, chamado Programa Recomeço, que tem por objetivo contribuir para que os idosos envelheçam de maneira ativa e com qualidade de vida, recebendo suporte de uma equipe multidisciplinar especializada para atender as demandas biológicas, psicológicas e sociais deste grupo, atendendo mais de 15 convênios e também de forma particular, com foco na promoção em saúde e prevenção de doenças ou do agravo delas, sempre prevencionista.

O presidente afirma: “Esse ano, a entidade completou 80 anos de existência, e receber mais uma função de grande responsabilidade nos dá muito orgulho.” O presidente reforça que o hospital se compromete a continuar prestando um cuidado diferenciado para as pessoas idosas, de maneira a ser referência em atendimento na região.

