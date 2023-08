Cabine da Barbie adaptada para cadeirantes estreia no Tivoli

Uma cabine da Barbie adaptada para cadeirantes foi inaugurada no Tivoli Shopping neste sábado. O espaço fica no hall do cinema Moviecom e está atraindo muitos sorrisos e flashs. A iniciativa é da Associação Pernas da Alegria, idealizada pela palhacinha Lilica, com apoio de voluntários e transformou o dia de princesas especiais de Americana, Santa Bárbara e região.

A cabine da Barbie desenhada solidariamente por uma marcenaria foi inaugurada hoje e já foi palco de muitos registros. Não é cobrado nenhum valor para tirar foto no local. O filme da Barbie segue em cartaz atraindo milhares de espectadores.

