Tatuador com 37k seguidores no Instagram confessa assassinato de professor de Sumaré

O tatuador Wesley Carrera, de 35 anos, confessou ter matado o professor de Sumaré Cauê Pozenatto de Lima. O corpo de Cauê foi encontrado na última quarta-feira, em chamas, em uma área rural na região da Praia Azul, em Americana. O caso que ganhou repercussão nacional.

Após cinco horas de depoimento na sede da DIG em Americana, o tatuador confessou o crime e contou que estava sob efeito de drogas. Sua companheira, Paloma Fernanda Aguiar, de 30 anos, também foi presa por suspeita de ter participado do crime.

No dia em que o corpo foi encontrado, moradores viram um casal em um veículo Onix e denunciaram à polícia, que conseguiu identificar os suspeitos. A dupla foi capturada nesta sexta-feira (4) na própria residência, em Sumaré.

Sem demonstrar arrependimento, os dois não detalharam o motivo do crime. A polícia acredita em um possível latrocínio, mas outras possibilidades ainda são investigadas.

Ambos foram encarcerados nas cadeias de Sumaré e Monte Mor.

“FAMOSO”. Wesley é um tatuador bastante conhecido na internet. Ele possui mais de 37 mil seguidores na rede social Instagram, onde se intitula como “O Mago das Cores”.

