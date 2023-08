Corpo encontrado carbonizado é de professor de Sumaré

O corpo encontrado em chamas na Estrada Municipal Alvin Biasi, na região da Praia Azul, em Americana, nesta quarta-feira foi identificado. Trata-se de Cauê Pozenatto Lima, professor da rede pública da cidade de Sumaré.

No local onde o corpo foi encontrado, testemunhas avistaram um Onix Branco ocupado por um casal, o que foi determinante para que a polícia civil chegasse até o nome de Cauê, que era proprietário do veículo. Imagens da Muralha Digital da Gama auxiliaram na identificação do veículo.

O corpo foi reconhecido por funcionários da mesma escola em que Cauê trabalhava.

