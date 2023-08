Corpo em chamas é encontrado em área rural na Praia Azul

O corpo de um homem (aparentemente) foi encontrado, na manhã desta quarta-feira, na Estrada Municipal Alvin Biasi, na região da Praia Azul, em Americana. Ainda em chamas, o corpo foi visto por funcionários da CPFL, que acionaram a Polícia Militar.

Chegando ao local, por volta das 9h30, as equipes viram o corpo em um vala. De acordo com testemunhas, um Onix Branco foi visto muito próximo ao local onde o corpo foi encontrado também esta manhã, por volta do mesmo horário.

