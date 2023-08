Praça do Mollon começa a ser revitalizada

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços para a revitalização da Praça “Fioravante Furlan”, em espaço entre as ruas do Estanho, Alumínio, Manganês e Cobre. Equipes de trabalho já executaram a limpeza de todo o espaço, que receberá novas estruturas, transformando-se em mais uma nova área para o lazer, convívio e atividades físicas.

O projeto em execução dispõe de novo piso, playground, quadra de areia, bancos moldados em diversas cores e paisagismo. As diferentes cores formarão um mosaico, embelezando a Nova Praça.

“Santa Bárbara d’Oeste encontrou um caminho de desenvolvimento nesses últimos anos e todas as áreas da administração pública estão avançando e superando os novos desafios. Em particular, a revitalização de espaços tem possibilitado lazer e qualidade de vida à população, pois as áreas anteriormente degradadas e abandonadas dão espaço a novos projetos onde o cidadão realiza suas atividades físicas e de lazer, cuidando da sua Saúde. O modelo adotado por nós é semelhante ao de países do primeiro mundo, que contam com um sistema de Saúde atrelado aos espaços onde o cidadão pode se exercitar e prevenir doenças como diabetes, hipertensão, depressão, entre outras”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

