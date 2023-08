Um carro ocupado por duas pessoas abandonou uma cadela nesta quarta-feira, no bairro Santa Alice, em Santa Bárbara d’Oeste. O ato repugnante foi flagrado por câmeras de seguranças da vizinhança.

Nas imagens, é possível ver que uma mulher no passageiro do veículo desce, deixa a cadelinha de forma rápida e entra no carro correndo. Em seguida, a condutora acelera o veículo e vai embora.

Após o ocorrido, uma moradora acolheu o animal.

