Um hangar do Aeroporto de Americana foi alvo da Operação Angarius, da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, 3/8. O objetivo da ação é desarticular organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por meio de aeronaves.

Policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, além do sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de ativos financeiros, dentre eles 17 veículos e o sequestro de um hangar, no aeroporto de Americana, especializado na manutenção e abastecimento de helicópteros utilizados no crime.

As ordens judiciais são cumpridas em Ponta Porã/MS e diversas outras cidades de São Paulo e de Santa Catarina.

