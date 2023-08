O ex-deputado estadual Arthur do Val levou um soco durante mobilização contra as ações policiais no Guarujá, que levou à morte de 10 pessoas, na última quinta-feira (3) à noite. O integrante do MBL , que já foi cassado, estava lá com o grupo, gravando vídeos acusando manifestantes de se comoverem por bandidos.

Após ser agredido por insistir em falar com os manifestantes, Do Val permaneceu no local sob gritos de “estuprador”. O ex-parlamentar disse, em viagem à Ucrânia na época, que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

Do Val viajou à Ucrânia para ver o que estava acontecendo “in loco” (guerra Ucrânia x Rússia). Ao sair do país, enviou áudios aos amigos do MBL falando sobre as refugiadas ucranianas que tentavam deixar o país para fugir da invasão Russa.

Veja um trecho dos áudios trocados entre Do Val e integrantes do MBL que vazaram, resultando em sua cassação, expulsão e inelegibilidade.

“Você nunca pode ir para cidades com as melhores baladas, tem que ir pra cidades normais. Você pega as minas no mercado, na padaria (…) As cidades mais pobres são as melhores (…) São quatro barreiras alfandegárias. Foram 12 policiais deusas, que você casa (…) E detalhe, elas olham. São fáceis, porque elas são pobres”, disse o ex-deputado.

Do Val é “amigo de MBL” do ex-vereador de Americana Rafael Macris (PSDB). Rafael se gaba de andar ao lado de Do Val e está seguindo a mesma linha do deputado cassado nas atuações em manifestações, questionando cara a cara militantes de causas divergentes aos do movimento MBL.

