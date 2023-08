Concessão do esgoto tem nova audiência na 4a

A ‘venda’ do tratamento e coleta de esgoto em Americana pelos próximos 30 anos volta a ser debatida esta quarta-feira na Câmara de Vereadores. Caso seja aprovado, o polêmico projeto deve gerar renda de até R$ 150 milhões para os cofres da prefeitura. O prefeito Chico Sardelli (sem partido) tem dito que não existe possibilidade de acontecer a concessão do serviço de água da cidade.

Na região, Limeira e Sumaré fizeram concessões dos serviços de água e esgoto. Em Sumaré, o meio político vive às turras com a concessionária e até existe uma CPI para apurar a qualidade dos serviços prestados. Limeira foi uma das primeiras cidades do Brasil a adotar a privatização da água ainda no século passado.

OPOSIÇÃO E CONCORRENTES– O PT já fez uma carta apontando que é contra qualquer tipo de terceirização que venha a ser promovida na cidade. Prováveis adversários de Sardelli em 2024, Giovana Fortunato (PDT) e Omar Najar (MDB) dizem ser contrários ao processo em curso.

