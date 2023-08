Morre atriz Aracy Balabanian aos 83

Morreu esta segunda-feira a atriz Aracy Balabanian

Ela tinha 83 anos e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer no pulmão desde outubro. Ela deu vida à Cassandra de Sai de Baixo, à Dona Armênia de Rainha da Sucata, entre tantas personagens icônicas, hoje se retira dos palcos da vida…

Filha de imigrantes armênios, Aracy Balabanian nasceu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, no dia 22 de fevereiro de 1940. Aracy estreou na TV Globo em 1972, em O Primeiro Amor, novela na qual interpretava Giovana, uma jovem psicóloga contratada por Luciano Lima (Sérgio Cardoso) para ajudar com os alunos rebeldes do colégio em que se passava a trama. Neste mesmo ano, Aracy interpretou Gabriela em Vila Sésamo.

Aracy participou de uma longa lista de 28 novelas, somente na TV Globo. Entre elas, destaque para Primeiro Amor (1972); Corrida do Ouro (1974); Bravo! (1975); O Casarão (1976); Locomotivas (1977); Pecado Rasgado (1978); Coração Alado (1980); Brilhante (1981); Elas por Elas (1982); Guerra dos Sexos. Transas e Caretas (1984); Ti-Ti-Ti (1985); Que Rei Sou Eu? (1989); Rainha da Sucata (1990); Felicidade (1991); Deus nos Acuda (1992); Pátria Minha (1994); A Próxima Vítima (1995); Sabor da Paixão (2002); Da Cor do Pecado (2004); A Lua me Disse (2005); Passione (2010); Cheias de Charme (2012); Saramandaia (2013); G3r4ção Br4s1l (2014); Sol Nascente (2016); Pega Pega (2017) e Malhação – Vidas Brasileiras (2018).

