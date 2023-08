Locutor em Americana por mais de 20 anos é destaque como dublador da Netflix

O locutor e dublador Edu Rayce, que atuou por mais de 20 anos em rádios de Americana, é destaque como dublador da gigante Netflix. Edu, que tem compartilhado alguns vídeos em suas redes sociais @edurayce, divulgou vídeo do anime Fate/Apocrypha, dublando o personagem Gilles de Rais.

Edu que também é ator e apresentador, também trabalhou como locutor em rádios de Campinas e São Paulo e atualmente vive no Paraná.

Como dublador, ele já participou de diversos outros streamings, colaborando com programas como Retidos na Fronteira, do canal National Geographic, e também o Programa Celebridades a prova de tudo, do Disney Plus, quando dublou o ator Rob Riggle.

A dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Em tempos de ameaças com a Inteligência Artificial, existe um grande movimento pela valorização desses profissionais. É muito bacana acompanhar a trajetória deste profissional que marcou trabalhos na nossa cidade e região.

