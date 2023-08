Tá chegando a hora, faltam poucos dias para o evento, então aqueçam os motores, preparem a garganta pra soltar a voz e encontrar os amigos, pois vem aí o melhor Motorcycle Rock Limeira dos últimos tempos!

Acesse o vídeo resumo da edição passada: click

São Paulo, julho de 2023 – A cidade de Limeira será palco da edição 2023 do melhor evento para quem é apaixonado pela cultura motociclística, o Motorcycle Rock Limeira. Em novo local, mais amplo, funcional e com acesso facilitado. Estacionamento próximo, além de toda a infraestrutura que um grande evento precisa. Tudo isso cercado pela natureza local.

Serão 4 dias de agito, de quinta (3/ago) a domingo (6/ago). Crianças até 12 anos tem entrada gratuita e devem estar acompanhadas dos responsáveis, para os beneficiários da meia entrada, a apresentação de documento será obrigatória e, além disso, em parceria com o projeto The Ladies Of The Road, será possível adquirir o ingresso solidário, ou seja, meia entrada mais a doação de um quilo de alimento não perecível ou item de higiene pessoal que serão revertidos para esta iniciativa que ajuda aqueles que mais precisam. O acesso será gratuito para todos na quinta-feira, a entrada na sexta pode ser adquirida antecipadamente por R$15, para o sábado o valor é de R$25 e domingo R$15. Está disponível também o pacote para todos os dias, no valor de R$45.

Para garantir acesso gratuito à área de camping é necessário ler o formulário online e preencher o cadastro através do site linktr.ee/motorcyclerocklimeira onde também constam todas as regras de uso e convivência do espaço. A validação da reserva acontece mediante a compra antecipada de ingressos e a quantidade de barracas é limitada pois os campistas terão à disposição banheiros em alvenaria e chuveiros com aquecimento.

Dos 8 aos 80 anos, o Motorcycle Rock Limeira vai injetar uma boa dose de rock’n roll no público com bandas para todos os gostos, são 18 atrações confirmadas e que estarão distribuídas nos 3 palcos: Palco Lamarca, Palco Magic e Palco Motorcycle, todos com muito rock nacional e internacional, trazendo os clássicos de ontem, hoje e de sempre.

As bandas que vão fazer a galera soltar a voz são: Dose Extra, Coldplay (cover), La Familia (Charlie Brown Jr, Raimundos e CPM22 cover), Nitrox (clássicos nacionais e internacionais), Children of The Night (Whitesnake cover), Brave New Maiden (Iron Maiden cover), Roçabilly Brothers (country rock), Rock State (rock clássico), Casa Encantada (clássicos nacionais e internacionais), Hard and Stock (hard rock), Last Label (Lynryd Skynryd cover), Dynamite (Scorpions cover), Kind of Monster (Metallica cover), Dose Paulista (rock nacional), Pandemya (pop rock nacional e internacional), Forever (AC/DC cover), Monallizza (tributo a Tim Maia), Legião Urbana (cover) e diariamente a presença dos DJ Spaceghost e DJ Brigitte Torrezan.

Como parte da nova estrutura preparada para receber o evento, os visitantes terão à disposição dezenas de lojas de acessórios, representantes de concessionárias de várias marcas, espaço kids, com direito a Charlinhos Park e os brinquedos que fazem a alegria da criançada, espaço mulher, área de alimentação, atividades radicais e lounge VIP exclusivo.

“Esperamos superar o número de visitantes da última edição, oferecendo ainda mais conforto e segurança para todos. Contamos também com um aumento no volume de negócios local, movimentando a cidade e a cadeia de serviços como postos de combustíveis, restaurantes, hospedagens e o comércio de forma geral. Este com certeza será o melhor Motorcycle Rock Limeira de todos os tempos, graças ao apoio e patrocínio das marcas de capacetes e acessórios Peels e Bieffe, da CERBS, a primeira cervejaria artesanal de Limeira e GPS Marketing.”, comenta Galba Almeida Júnior, realizador do evento.

Fácil acesso, para quem chega pela Rodovia Anhanguera, basta pegar a saída 143 sentido Limeira, seguir por aproximadamente 1.5km e virar à direita logo após a ponte sobre o Ribeirão do Tatu, seguindo sentido ao Horto Florestal até a rotatória, aproximadamente 2.8km, onde deverá pegar a primeira saída à direita e seguir por mais 1km até a entrada do Espaço Rodeio, local do evento. Lembrando que o estacionamento para carros será pago (R$20) enquanto as motos podem estacionar gratuitamente no local.

Para aqueles que não pretendem acampar no evento, nem viajar com seus motorhomes, o Hotel Florida Mall, é a hospedagem oficial do evento. Para não faltar energia do começo ao fim dos shows, a WM Prime, celulares e acessórios estará com uma estação de carregamento de celulares e ponto de encontro dentro do evento.

MOTORCYCLE ROCK LIMEIRA 2023

Data: 03 a 06 de agosto 2023

Via Maria José S. Coghi, km 01 (estrada municipal LIM 369), Limeira – SP

Informações e programação, local e ingressos: https://linktr.ee/motorcyclerocklimeira

AGENDA

Qui: 19h as 0h, acesso gratuito

Sex: 19 as 0h, R$15 (quinze-reais)

Sab: 13 a 1h, R$25 (vinte e cinco reais)

Dom: 11h as 20h, R$15 (quinze reais)

Pacote para todos os dias, R$45 (quarenta e cinco reais)

Estacionamento: R$20 para carros, motos tem estacionamento gratuito

Crianças até 12 anos tem entrada gratuita, meia entrada mediante apresentação de documento e ingresso solidário – meia entrada mais a doação de um quilo de alimento não perecível ou item de higiene pessoal que serão destinados ao projeto The Ladies Of The Road.

Desde 2015 reunindo amantes do motociclismo de todos os cantos do país, o Motorcycle Rock Limeira é atualmente um dos cinco maiores eventos para motociclistas do Brasil. Das atividades e exposições aos shows e toda uma programação pensada no público aficionado por duas rodas, a iniciativa atrai investimentos para a cidade e a região através do turismo e também do patrocínio direto de empresas dos mais variados portes. Dos pequenos negócios locais até os grandes fabricantes de motos, peças e acessórios, todos participam e fazem acontecer, ajudando a tornar o evento cada vez melhor!