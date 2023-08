OMA completa 38 anos com Planetário Digital e novos telescópios

O Observatório Municipal de Americana (OMA) completa, nesta sexta-feira (4), 38 anos de existência com novidades importantes. O espaço, fundado em 4 de agosto de 1985, ganhará agora o Planetário Digital e já conta com dois novos telescópios.

“O nosso querido OMA, que já é referência em todo o país, ficará ainda mais moderno com a inauguração do Planetário Digital que vamos entregar neste mês de aniversário de Americana. Um grande presente para a ciência, para a educação e para o turismo de nossa cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O Planetário Digital será entregue no próximo dia 17, às 14h30, como parte da programação especial de aniversário de 148 anos da cidade – “Americana voltou a sorrir”, lançada na terça-feira (1) pelo prefeito Chico Sardelli.

“A inauguração do Planetário Digital é um marco para Americana, trazendo um espaço de conhecimento e entretenimento que proporcionará experiências únicas de imersão no universo e acesso à ciência e à astronomia para todas as idades na nossa cidade”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Planetário Digital é um instrumento ótico-mecânico-eletrônico que reproduz de forma artificial e científica, o céu com os seus astros, movimentos e posições idênticas àquelas encontradas no céu real.

Além disso, o Planetário pode projetar uma infinidade de filmes e animações, em formato “fulldome”, em sua tela semiesférica de 360º, disposta no interior de um domo insuflável de 7 metros de diâmetro, capaz de comportar até 60 crianças ou 30 adultos sentados no chão.

Toda a apresentação é acompanhada de narração na didática apropriada à faixa etária dos alunos, efeitos visuais e sonoros e, em alguns casos, música clássica.

“Do ponto de vista educacional, científico, pedagógico e turístico, o Planetário é sem sombra de dúvida, um dos maiores e mais importantes atrativos que uma cidade pode ter”, disse o astrônomo do OMA, Carlos H. A. Andrade.

Novos telescópios

Além do Planetário Digital, será feita também no mês de aniversário da cidade a entrega simbólica de dois telescópios novos, que já estão em uso: o Reflector 200mm Celestron e o Refrator 90mm F/d 10.1 Acromático Skywatcher.

Os telescópios e seus respectivos periféricos (binóculos e lentes) foram doados por associados da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana e empresários que participaram do lançamento da 6ª Expodeps (Exposição das Empresas Prestadoras de Serviços) em agosto 2022, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

“Já temos o telescópio principal, interno, e agora contamos com um desses novos equipamentos, externo, ou seja, que pode ser levado para onde quisermos. O outro telescópio recebido nos permite observar o Sol, o que antes não conseguíamos fazer”, destacou o astrônomo.

Atualmente, o OMA conta com sala para cursos e palestras com 40 lugares, hall para exposições, laboratório fotográfico, biblioteca, gabinete dos astrônomos, cúpula com 4.50m de diâmetro e um terraço para observações a céu aberto.

Histórico

O OMA foi o segundo observatório no gênero a ser implantado no país. Na ocasião, em 1985, a chegada do Cometa Halley foi decisiva para a aprovação unânime do projeto.

A novidade repercutiu não só no Brasil, mas em vários países. A Sociedade Astronômica da França, em sua revista “L’Astronomie” chegou mesmo a dizer que o OMA era um exemplo para Paris, que não possuía um Observatório Municipal.

Da Alemanha, a revista “Sterne und Weltraum”, em artigo com fotografia na edição de outubro de 1985 realçou a importância do OMA para o Brasil.

De Viena, Áustria, a revista “Die Sternenrundschau” saudou o novo observatório americanense.

A revista norte-americana “Sky and Telescope”, umas das mais conceituadas da área, enalteceu com fotografias a importância do OMA para a comunidade astronômica. Em meio às inúmeras mensagens recebidas, destaca-se a da Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA-JPL, já inserindo o OMA no Programa Internacional de Observação do Cometa Halley.

O exemplo de Americana considerado “Modelo de Observatório Municipal” serviu para que diversas outras cidades também edificassem o seu Observatório.

Mesmo não sendo um Observatório preparado para pesquisa e não possuindo instrumental destinado a essa finalidade, o OMA contribui de forma esporádica com fornecimento de dados importantes à IAU (International Astronomical Union) e a diversos centros de pesquisa astronômica do exterior.

Visitação

As visitas públicas acontecem às quartas e sextas-feiras, em grupos alternados, a partir das 19h. Os interessados podem agendar a atividade, gratuitamente, pelo telefone (19) 3408-4800.

Por motivos de segurança, é proibido o acesso de crianças menores de 5 anos à cúpula e, na ocorrência de tempo nublado ou chuvoso, a programação é automaticamente cancelada, sendo necessário novo agendamento.

O acesso ao OMA é pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

