Homem é preso em Viracopos com 3kg de skunk presos ao corpo

Um homem de 24 anos foi detido na última sexta-feira (4), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com cerca de 3 kg da droga skunk presa ao corpo. Ele vinha de Manaus e depois de passar por inspeção de rotina dos agentes da Polícia Federal, recebeu voz de prisão e vai responder por tráfico de drogas.

A droga, conhecida como “supermaconha” estava amarrada em volta da barriga e nas duas coxas do acusado. A pena para tráfico pode chegar a 15 anos de prisão.

