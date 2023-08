Gigantão continua nesta terça-feira com rodada noturna

O Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, terá mais uma rodada noturna nesta terça-feira (8), a partir das 19h, no campo do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico.

A rodada será aberta com o duelo entre Guanabara e Barrocos, seguido do confronto entre Faixa Preta e Cantareira, às 21h. Ambas as partidas são válidas pela 1ª divisão do torneio.

No último final de semana, os times das duas divisões entraram em campo e movimentaram os gramados da cidade.

“É sempre uma grande alegria ver os fins de semana agitados com a volta do Gigantão. Depois de uma excelente rodada no sábado e no domingo, teremos agora mais uma rodada noturna e esperamos manter a ótima média de público no Centro Cívico”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do final de semana:

1ª divisão – Sábado, 05/08

Bruxela 4 x 1 Parque Gramado

Descubra 3 x 1 São Vito

Guarani 1 x 1 Zanaga FC

Malucos da Praia 1 x 2 São Roque

Real Santa Fé 1 x 2 Guanabara

Mirandola 0 x 1 Barrocos

Novo Mundo 2 x 0 Faixa Preta

Unidos Mathiensen 2 x 2 Cantareira

2ª divisão – Domingo, 06/08

Unidos do São Luiz 1 x 2 Sporting ZNC

Unidos da Morada 2 x 0 Lions

Paysandu 6 x 2 Boa Vista FC

Predador 1 x 5 Atlético Guanabara

América I 1 x 3 Lírios City

Arsenal Novo Mundo 1 x 0 Liverpool

Monte Verde 1 x 2 América II

Leão Esporte Clube 2 x 2 Benedettos

Deportivo Boer 1 x 3 Grêmio Horizonte

Jogos da rodada noturna:

1ª divisão – Terça, 08/08

19h – Guanabara x Barrocos – campo do Centro Cívico

21h – Faixa Preta x Cantareira – campo do Centro Cívico

