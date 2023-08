No dia 31 de agosto, o Primeiro Comando da Capital (PCC) completará 30 anos

de formação. Fundado em 1993, o PCC é uma das organizações criminosas mais influentes e notórias do Brasil.

Essa marca de três décadas levanta questões sobre a evolução, o impacto e os desafios enfrentados pelo PCC ao longo de sua existência, bem como a abordagem das autoridades no combate ao crime organizado.

Em agosto, também é registrado os 10 Anos da Lei das Organizações Criminosas, dispositivo legal para o enfrentamento de grupos como o PCC.

Para discutir essa passagem importante, dois especialistas renomados podem oferecer insights valiosos:

Procurador Marcio Sergio Christino

Marcio Sergio Christino é uma das principais autoridades brasileiras no combate ao crime organizado. Sua experiência e conhecimento no assunto foram consolidados em seu livro “Laços de Sangue – A História Secreta do PCC“. A obra traz uma perspectiva única dos bastidores do nascimento e da ascensão da organização criminosa, baseando-se em depoimentos colhidos diretamente de integrantes do PCC. Christino pode discutir a trajetória do PCC ao longo dos 30 anos, destacando os desafios enfrentados pelas autoridades e as mudanças nas táticas empregadas pelo grupo. Ele pode abordar como o PCC se adaptou e evoluiu ao longo do tempo, bem como os impactos dessa organização no cenário criminal brasileiro.

Fábio Ramazzini Bechara

Fábio Ramazzini Bechara é um promotor de Justiça e coordenador do livro “10 Anos da Lei das Organizações Criminosas – Aspectos Criminológicos, Penais e Processuais Penais“. Essa obra reúne análises de diversos especialistas sobre a legislação relacionada às organizações criminosas no Brasil. A lei 12.850, de 2013, definiu procedimentos para investigação e aplicação de penas a organizações criminosas no país. Bechara pode fornecer insights sobre como a legislação tem sido eficaz no enfrentamento do PCC e de outras organizações similares. Ele pode discutir os avanços, os acertos e os desafios que a legislação trouxe ao longo dos anos, além de abordar a complexidade do combate ao crime organizado e suas implicações legais e processuais.

Com a contribuição desses especialistas, é possível obter uma visão abrangente e informada sobre a trajetória e os desafios enfrentados pelo PCC ao completar 30 anos de existência, bem como as estratégias adotadas pelas autoridades para lidar com essa organização criminosa.

