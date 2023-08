O Taste São Paulo Festival, edição local do maior festival gastronômico do mundo, realiza a 7ª edição na capital paulista nos dias 18, 19, 20 e 25, 26 e 27 de agosto (sextas-feiras aos domingos) no Parque Villa-Lobos. Além de reunir os melhores chefs, restaurantes e bares, vai proporcionar um mergulho no universo cinematográfico da gastronomia no cenário da série “O Urso”, exclusiva do Star+.

Os visitantes do festival e fãs da série indicada ao Emmy, poderão visitar o estande imersivo inspirado no cenário gastronômico da série, que traz o ator norte-americano Jeremy Allen White como “Carmy”, um chef renomado que se torna dono do seu próprio restaurante, após a morte do irmão, e se depara com os desafios diários de uma cozinha eloquente.

No estande serão realizadas aulas, onde os participantes irão aprender a fazer sanduíches inspirados no icônico sanduíche da 1ª temporada.

A 2ª temporada de “O Urso” estreia ainda durante a realização do Taste, no dia 23 de agosto com exclusividade no Star+. A trama, criada por Christopher Storer, faz um enorme sucesso internacionalmente e no Brasil.