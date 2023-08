BTS é grupo musical mais buscado no Brasil e no mundo

Para quem achava que o fenômeno do K-Pop seria passageiro, uma notícia: ele segue firme e forte no Brasil e no mundo. Levantamento do Apostagolos.com revela que os sul-coreanos BTS foi o mais buscado no Brasil e no mundo considerando os últimos 12 meses.

Eles foram os mais buscados em média por mês, seguidos por XXXtentacion e Shakira. O time coreano liderou as buscas no Google em outros 41 países, além do Brasil.

Metodologia

O levantamento utilizou as médias mensais de pesquisa nos últimos 12 meses disponíveis no planejador de palavras-chave do Google, e leva em consideração os resultados no Google e em seus parceiros em 189 países.

Foram pesquisados os mil artistas musicais mais tocados na plataforma de streaming Spotify no período. Países que oferecem resultados limitados ao Google foram omitidos do resultado final da pesquisa. O levantamento ocorreu em 28 de junho de 2023.

Os dez artistas mais populares do mundo

A lista reforça a presença dos ritmos mais populares do mundo na atualidade. Atrás do pop sul-coreano do BTS, aparece XXXtentacion, rapper americano de carreira meteórica, tendo lançado apenas três álbuns, o último póstumo, ele foi morto em 2018, aos 20 anos, em última tentativa de assalto que sofreu no estado da Florida. Em terceiro lugar, a latinidade misturada com o R&B da cantora colombiana Shakira.

BTS – 13,6 milhões de buscas mensais em média XXXTentacion – 9,14 milhões Shakira – 9,14 milhões Taylor Swift – 7,48 milhões Harry Styles – 7,48 milhões Selena Gomez – 7,48 milhões Justin Bieber – 6,12 milhões Rihanna – 6,12 milhões Bad Bunny – 5 milhões Ariana Grande – 5 milhões

Populares em mais países diferentes

O BTS lidera o levantamento no número de buscas no mundo inteiro e, como era de se esperar, é o artista mais procurado em mais países entre os 189 mapeados na pesquisa. São 42 países diferentes em que o grupo aparece na dianteira, em especial países africanos e asiáticos.

Nos EUA, quem está na dianteira é o cantor porto-riquenho Bad Bunny. Com muitas músicas em espanhol, ele também é o artista mais buscado em países da América Hispânica.

Já Shakira é a favorita dos europeus, liderando a busca em Portugal, Espanha, França e Itália, entre outros países.

BTS – 42 países XXXTentacion – 31 países Rihanna – 29 países Shakira – 19 países Bad Bunny – 18 países Blackpink – 13 países Eminen – 11 países Harry Styles – 7 países Taylor Swift – 3 países Justin Bieber – 3 países

