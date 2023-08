Inscrições para curso de teatro gratuito prosseguem em Americana

Continuam abertas as inscrições para o Curso Técnico em Teatro oferecido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). A oportunidade é voltada para alunos de baixa renda da cidade. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas por meio do Programa Senac de Gratuidade.

Os interessados podem se inscrever no site da Prefeitura, www.americana.sp.gov.br , clicando no banner específico que está na página principal.

O curso será realizado no CCL – Centro de Cultura e Lazer, com aulas práticas no Teatro Municipal “Lulu Benencase”, entre 21 de agosto de 2023 e 8 de novembro de 2024, das 13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira.

Os alunos que completarem o curso terão direito ao “DRT”, o registro profissional de ator regulamentado pela Delegacia do Trabalho.

“Estamos oferecendo com esta parceria uma grande oportunidade para jovens que gostam de cultura e muitas vezes não podem se desenvolver por falta de condições financeiras. Quando incentivamos o exercício da arte, estamos mudando vidas e gerando riqueza cultural”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“O Curso Técnico em Teatro oferecido pela parceria entre a Prefeitura de Americana e o Senac proporciona uma formação de excelência, garantindo aos alunos o direito ao DRT, fortalecendo a identidade profissional do teatro e abrindo amplas oportunidades de trabalho no campo artístico”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Critérios de seleção

Os candidatos às bolsas devem ter renda bruta familiar per capita de, no máximo, dois salários-mínimos; não podem estar matriculados em curso que seja realizado nos mesmos horários e dias da semana; não podem ter abandonado qualquer curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos seis meses.

A ordem de inscrição será levada em consideração como critério de favorecimento para a concessão da bolsa.

Documentos

Os interessados deverão preencher o formulário de solicitação da bolsa, por meio do sistema de protocolo digital da Prefeitura – Americana Inteligente, com a autodeclaração de baixa renda, e anexar os seguintes documentos: RG, CPF, e declaração de andamento do segundo ano do Ensino Médio ou certificado de conclusão do terceiro ano do Ensino Médio.

No caso dos cursos técnicos, é exigido também o histórico escolar de conclusão do Ensino Médio (duas vias: original e cópia ou cópia autenticada e cópia simples), RG e CPF.

