Inspetora de Americana ‘do 8 de janeiro’ é solta

Mais 90 réus presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro foram liberados pelo Supremo Tribunal Federal, entre eles, a inspetora da Emef Jonas em Americana Maria Aparecida Medule. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que com o fim da fase de levantamento de provas e audição de testemunhas não havia mais motivos para manutenção da prisão.

Maria Aparecida teve seu contrato suspenso com a prefeitura de Americana por conta da sua prisão.

O ministro trocou a prisão preventiva por medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, suspensão do porte de arma e proibição de usar redes sociais e se comunicar com outros envolvidos.

São 37 mulheres e 53 homens. Eles respondem por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de estado, entre outros. São as pessoas que invadiram e vandalizaram os prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro deste ano.

Na fase de instrução dos 228 réus que foram presos, foram ouvidas 719 testemunhas de acusação e 386 de defesa e todos os interrogatórios foram realizados. Com a conclusão, Alexandre de Moraes considerou que não existia mais o risco de repetição do crime e de interferência na produção de provas.

