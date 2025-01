Ciumeira marca início de mandato em Santa Bárbara

A presença constante do vereador Roni Tavares em bairros de Santa Bárbara já faz com que outros vereadores, ou pelo menos 1, demonstra incômodo com as saidinhas do novato.

Na sessão da última terça-feira, claramente incomodado, o vereador Isac Motorista reclamou do que seria a “invasão” de vereador em bairros da cidade.

Apesar do tom amargo, Isac deu a entender que não existe dono ou representante exclusivo de bairro na cidade, mas que os espaços precisam ser respeitados.

Mesmo partido em Santa Bárbara

Os dois são do mesmo partido, Republicanos, também do vice-prefeito Felipe Sanches, tido como ‘amigão’ dos vereadores e homem escalado para fazer o ‘meio campo’ entre governo e Câmara.