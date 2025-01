Pernas da Alegria visitam Guarda Municipal SBO

Instituto Pernas da Alegria teve o prazer e alegria imensa de ser recebidos pela Guarda Civil Santa Bárbara d Oeste no sábado (25/01/2025) as 9 horas manhã , onde foi realizado um evento social.

Varias crianças , adolescentes e Jovens foram conhecer a corporação, evento promovido em parceria com o Instituto Pernas da Alegria, onde os convidados foram recepcionados pelo Comandante da Guarda Civil Luís Fernando, bem como pela Sub. Comandante Juliana, pelo Subinspetor Corassari e pela Patrícia que é psicóloga da corporação .

Foi realizado uma apresentação pela equipe do Canil, as crianças conheceram os cães da corporação, ficaram encantados … em seguida houve uma pausa para o café da manhã maravilhoso e na sequência eles realizaram um grande desejo que foi o patrulhamento simulado com as viaturas da Guarda Civil.

Todos ficaram muito felizes e pelos registros podem ver que não faltou sorrisos.

Instituto Pernas da Alegria agradece imensamente pelo convite .