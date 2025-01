Pesquisa Genial/Quaest mostra forte queda na aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Em relação à pesquisa realizada em dezembro, o índice caiu 5 pontos, de 52% para 47%.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em dezembro, a aprovação de Lula caiu cinco pontos. Já a reprovação avançou dois pontos percentuais, de 47% (em dezembro) para 49% (em janeiro).

Lula e o Pix

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro, com 4.500 entrevistados e margem de erro de 1 ponto percentual. Após as polêmicas do governo envolvendo as medidas do Pix, 11% dos eleitores afirmaram que o Pix foi a notícia mais negativa que ouviram da gestão Lula.

Para 66% dos entrevistados, o governo do presidente errou mais do que acertou diante do recuo sobre as medidas de regulação da ferramenta. Já 19% dos eleitores afirmam que o governo acertou mais. Segundo a Genial/Quaest, a avaliação do desempenho econômico do Brasil permanece negativa em relação às pesquisas anteriores.

Para 39% dos entrevistados, a situação da economia piorou. Já a avaliação positiva vem recuando desde outubro: de 33% para 27% em dezembro e 25% na pesquisa atual. Ao serem perguntados se são contra ou a favor da mudança do sistema de validade dos alimentos, 22% dizem ser a favor e 63% contra.

