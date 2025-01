Com atraso, resultado do Sisu sai agora pela manhã

O resultado do SiSU 2025 foi divulgado nesta segunda-feira, 27 de janeiro, pelo Ministério da Educação (MEC). A relação dos aprovados poderá ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na página do SiSU. Confira no link abaixo:

Veja aqui resultado e aprovados no SiSU 2025!

A lista de aprovados estava prevista para sair no domingo (26). Puderam se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) entre os dias 17 e 21 de janeiro, estudantes que realizaram as provas do Enem 2024.

O prazo para registro acadêmico começa a partir desta segunda (27). As orientações específicas sobre as matrículas serão disponibilizadas pelas próprias universidades. Para quem não foi aprovado em nenhuma das duas opções de curso, será possível indicar interesse em participar da lista de espera do SiSU 2025.

Como consultar o resultado e aprovados no SiSU 2025?

O resultado e a lista de aprovados no oderão ser consultados no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos terão de acessar o sistema específico do SiSU.

Para acessar o resultado individual é necessário inserir os dados de acesso da conta gov.br, com o número de CPF e senha.

Matrículas dos aprovados

As matrículas poderão ser realizadas entre os dias 27 e 31 de janeiro, ou seja, de hoje (27) até a próxima sexta-feira (31).

São as instituições públicas que definem a organização, datas e horários específicos conforme as unidades e cursos. Isso quer dizer que os estudantes que foram selecionados devem acompanhar nos sites oficiais das universidades a divulgação de comunicados oficiais e editais destinados ao registro acadêmico.

O procedimento de matrícula varia conforme a universidade. Podendo ter etapas realizadas de forma online ou apenas presencialmente.

