Cleto Liderança faz análise- A vitória de Raquel Lyra (PSD) sobre João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco, nas eleições de 2026, trouxe uma reflexão importante para gestores públicos de todo o Brasil: ter milhões de seguidores nas redes sociais não significa, necessariamente, conquistar a confiança da maioria dos eleitores.

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Mesmo enfrentando um adversário com forte presença digital, Raquel Lyra conquistou a reeleição ainda no primeiro turno, com 53,27% dos votos válidos, contra 44,82% de João Campos.

Para João Cleto Alves, especialista em liderança, escritor e autor do livro Liderança na Prática: Como se Tornar um Líder?, o resultado demonstra que a comunicação digital, embora indispensável, precisa estar conectada a resultados concretos, relacionamento político e presença junto à população.

Cleto Liderança

“Seguidores não são sinônimo de votos. Uma liderança não se constrói apenas com curtidas, visualizações ou discursos. Ela se fortalece com presença, capacidade de ouvir, resultados e, principalmente, confiança. A eleição de Pernambuco deixa uma lição importante para quem ocupa um cargo público”, analisa João Cleto.

Gestão eficiente também precisa de comunicação

Segundo o especialista, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores públicos é transformar as realizações administrativas em benefícios percebidos pela população.

Construir escolas, melhorar unidades de saúde, pavimentar ruas e ampliar serviços públicos são entregas importantes, mas a comunicação precisa demonstrar de maneira clara como essas ações transformam a vida das pessoas.

“Não basta apenas fazer uma boa gestão. É preciso comunicar com clareza, transparência e responsabilidade. Uma obra não pode ser apenas um número ou uma fotografia de inauguração. A população precisa compreender o impacto daquela entrega em seu dia a dia”, explica.

João Cleto ressalta que a comunicação institucional não deve ser confundida com promoção pessoal. Para ele, o papel da comunicação pública é prestar contas, informar a sociedade e aproximar a administração das necessidades reais dos cidadãos.

A força da presença e do relacionamento

Na avaliação de João Cleto, a vitória de Raquel Lyra também permite refletir sobre a importância da articulação política, da presença territorial e da construção de relacionamentos.

Enquanto João Campos se destacou pela linguagem digital e pela capacidade de mobilização nas redes sociais, Raquel desenvolveu uma comunicação própria, associada à sua agenda de governo e à presença nos municípios pernambucanos.

O especialista observa que resultados eleitorais envolvem múltiplos fatores e não podem ser explicados exclusivamente pela comunicação.

“A rede social aproxima, mas não substitui o contato humano. O líder precisa estar presente, ouvir as pessoas, compreender os problemas e construir soluções. Liderança não é apenas ser conhecido. É ser reconhecido pela capacidade de fazer a diferença”, afirma.

O alerta para as eleições municipais de 2028

Para João Cleto, o resultado de Pernambuco deve servir como objeto de estudo para prefeitos, vereadores e lideranças que já começam a projetar o cenário político de 2028.

Ele destaca que reputação, credibilidade e confiança são construídas ao longo do tempo, e não apenas durante os meses de campanha eleitoral.

“Quem espera chegar a 2028 para começar a construir sua imagem pública pode estar atrasado. A confiança da população é resultado de um trabalho contínuo, baseado em decisões responsáveis, compromissos cumpridos e resultados concretos”, avalia.

O especialista defende que as administrações municipais desenvolvam uma cultura permanente de transparência, planejamento, escuta e avaliação dos serviços públicos.

“Uma boa gestão precisa caminhar lado a lado com uma comunicação eficiente. Mas nenhuma estratégia de marketing consegue substituir, de forma sustentável, a ausência de resultados. O maior patrimônio de uma liderança é a confiança das pessoas”, conclui João Cleto.

Sobre João Cleto Liderança

João Cleto Alves é escritor, palestrante e especialista em liderança e gestão de equipes de alta performance. Bacharel em Direito, possui MBA em Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance e formação em Coaching e Mentoring pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

É autor do livro Liderança na Prática: Como se Tornar um Líder? e desenvolve atividades de formação, capacitação e mentoria voltadas ao desenvolvimento de lideranças.

Liderança na Prática | João Cleto

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