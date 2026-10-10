Cleto Liderança faz análise- A vitória de Raquel Lyra (PSD) sobre João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco, nas eleições de 2026, trouxe uma reflexão importante para gestores públicos de todo o Brasil: ter milhões de seguidores nas redes sociais não significa, necessariamente, conquistar a confiança da maioria dos eleitores.

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Mesmo enfrentando um adversário com forte presença digital, Raquel Lyra conquistou a reeleição ainda no primeiro turno, com 53,27% dos votos válidos, contra 44,82% de João Campos.

Para João Cleto Alves, especialista em liderança, escritor e autor do livro Liderança na Prática: Como se Tornar um Líder?, o resultado demonstra que a comunicação digital, embora indispensável, precisa estar conectada a resultados concretos, relacionamento político e presença junto à população.

“Seguidores não são sinônimo de votos. Uma liderança não se constrói apenas com curtidas, visualizações ou discursos. Ela se fortalece com presença, capacidade de ouvir, resultados e, principalmente, confiança. A eleição de Pernambuco deixa uma lição importante para quem ocupa um cargo público”, analisa João Cleto.

Gestão eficiente também precisa de comunicação

Segundo o especialista, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores públicos é transformar as realizações administrativas em benefícios percebidos pela população.

Construir escolas, melhorar unidades de saúde, pavimentar ruas e ampliar serviços públicos são entregas importantes, mas a comunicação precisa demonstrar de maneira clara como essas ações transformam a vida das pessoas.

“Não basta apenas fazer uma boa gestão. É preciso comunicar com clareza, transparência e responsabilidade. Uma obra não pode ser apenas um número ou uma fotografia de inauguração. A população precisa compreender o impacto daquela entrega em seu dia a dia”, explica.

João Cleto ressalta que a comunicação institucional não deve ser confundida com promoção pessoal. Para ele, o papel da comunicação pública é prestar contas, informar a sociedade e aproximar a administração das necessidades reais dos cidadãos.

A força da presença e do relacionamento

Na avaliação de João Cleto, a vitória de Raquel Lyra também permite refletir sobre a importância da articulação política, da presença territorial e da construção de relacionamentos.

Enquanto João Campos se destacou pela linguagem digital e pela capacidade de mobilização nas redes sociais, Raquel desenvolveu uma comunicação própria, associada à sua agenda de governo e à presença nos municípios pernambucanos.

O especialista observa que resultados eleitorais envolvem múltiplos fatores e não podem ser explicados exclusivamente pela comunicação.

“A rede social aproxima, mas não substitui o contato humano. O líder precisa estar presente, ouvir as pessoas, compreender os problemas e construir soluções. Liderança não é apenas ser conhecido. É ser reconhecido pela capacidade de fazer a diferença”, afirma.

O alerta para as eleições municipais de 2028

Para João Cleto, o resultado de Pernambuco deve servir como objeto de estudo para prefeitos, vereadores e lideranças que já começam a projetar o cenário político de 2028.

Ele destaca que reputação, credibilidade e confiança são construídas ao longo do tempo, e não apenas durante os meses de campanha eleitoral.

“Quem espera chegar a 2028 para começar a construir sua imagem pública pode estar atrasado. A confiança da população é resultado de um trabalho contínuo, baseado em decisões responsáveis, compromissos cumpridos e resultados concretos”, avalia.

O especialista defende que as administrações municipais desenvolvam uma cultura permanente de transparência, planejamento, escuta e avaliação dos serviços públicos.

“Uma boa gestão precisa caminhar lado a lado com uma comunicação eficiente. Mas nenhuma estratégia de marketing consegue substituir, de forma sustentável, a ausência de resultados. O maior patrimônio de uma liderança é a confiança das pessoas”, conclui João Cleto.

Sobre João Cleto Liderança

João Cleto Alves é escritor, palestrante e especialista em liderança e gestão de equipes de alta performance. Bacharel em Direito, possui MBA em Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance e formação em Coaching e Mentoring pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

É autor do livro Liderança na Prática: Como se Tornar um Líder? e desenvolve atividades de formação, capacitação e mentoria voltadas ao desenvolvimento de lideranças.

Liderança na Prática | João Cleto

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