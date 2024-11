A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (31) sessão solene para a entrega do prêmio Destaques Culturais do Ano aos artistas que se destacaram no exercício de suas atividades culturais no município em 2024.

Participaram da solenidade o vereador Lucas Leoncine (PSD), a secretária municipal de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga Faria, a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Renata Ferreira Borges e a presidente da Comissão de Cultura da OAB Americana, Dra. Daiane Firmino Alves, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

O prêmio foi entregue aos artistas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana no ano de 2024, divididos em sete categorias: artes plásticas; fotografia, cinema, vídeo e mídias eletrônicas; dança; cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato; literatura; música; e teatro. As indicações dos homenageados foram feitas pelas câmaras setoriais do Conselho Municipal de Cultura (Comcult).

Durante o uso da palavra, o vereador Lucas Leoncine destacou que a premiação é um incentivo aos artistas de Americana. “Aos homenageados, além de todo o merecimento aqui é um momento de reconhecimento de todo o trabalho de vocês. E mais do que o reconhecimento, é o momento de incentivo para que vocês continuem fazendo aquilo que fazem e, para aqueles que estão aqui prestigiando e também são artistas, aqueles que estão trabalhando o dia-a-dia da cultura na nossa cidade, também se sintam incentivados. Parabéns”, disse.

A secretária municipal de Cultura e Turismo reforçou a importância de os artistas serem reconhecidos e remunerados por seu trabalho. “Nós temos uma diversidade de artistas em Americana, o que é muito importante. As leis de incentivo estão aí para impulsionar os artistas, que são profissionais e merecem viver do seu trabalho. Convidamos os artistas para se aproximarem da secretaria de Cultura para podermos trabalhar juntos”, falou.

O vencedor na categoria dança, Well Lucas, discursou em nome de todos os premiados. “A arte é muito importante e está presente diariamente na vida de todos os nós. E como representante dos homenageados desta noite, eu digo que ainda é difícil conseguir viver da arte. É preciso valorizar mais a classe artística para dar mais oportunidade e abrir as portas para os artistas”, pontuou.

OS VENCEDORES DO PRÊMIO DESTAQUES Americana 2024:

ARTES PLÁSTICAS – BRUNO ALBUQUERQUE

Seus primeiros passos no grafitti foram em 2000 em São Paulo. Em 2003 começou a atuar em Americana e outras cidades do interior de São Paulo e capitais do Brasil. Hoje seu trabalho pertence à linguagem de sinais LIBRAS, passando à estética de transformação que a Libras tem nos muros das cidades e usando as cores do estilo único, o Thermal. Seu trabalho consiste na transformação de um espaço que possa transmitir alegria e emoção a quem passa.

ARTE POPULAR – PROJETO DE CAPOEIRA FORÇA E FÉ

Fundado em 2016 por Reinaldo Ribeiro dos Santos, que, preocupado com a realidade das crianças e adolescentes nos bairros carentes, sentiu a necessidade de compartilhar seu conhecimento e arte. O Projeto de Capoeira Força e Fé desenvolve suas atividades na região formada pelos bairros Jardim dos Lírios, Lilases e Flores. Junto deste projeto nasceu, em 2018, o “Cantinho do Saber”, biblioteca que tem como objetivo estimular a leitura e o desenvolvimento cultural.

DANÇA – WELL LUCAS

Bailarino, Coreógrafo e Diretor da RCA Dance, iniciou sua trajetória em 2006, com destaque em danças urbanas, com atuações e premiações em importantes eventos culturais. Atuou na área de desenvolvimento social e em 2018 foi selecionado no All Dance Brazil. Levou seus alunos para a All Dance World 2019, alcançando o 8º lugar na competição internacional realizada nos Estados Unidos. Há 12 anos dá aulas de expressão corporal no Colégio Dom Pedro II e, como voluntário, participa como professor de Danças Urbanas no projeto social da Associação NILEEC.

FOTOGRAFIA, CINEMA, VÍDEO E MÍDIAS ELETRÔNICAS – GIL PRODUÇÕES

A Gil Produções atua há 40 anos como produtora audiovisual. Ao longo de décadas, tem atuado em produções de séries documentais, eternizando histórias e fatos principalmente voltados à Cultura. Dentre seus trabalhos destacam-se os documentários “Festa do Peão de Americana, uma trajetória de sucesso” e “Americana conta sua história em fatos e prosa”. Um dos projetos em andamento é o “Projeto América – São os passos que fazem o caminho”, documentário em formato reality que contará a trajetória do atleta Hugo Farias em uma expedição épica que cruzará as Américas.

LITERATURA – ÁUREA STRADIOTTO MENDES

Com formação em Psicanálise, Arteterapia, Pedagogia e Arte Educadora é idealizadora dos projetos Trupe do Interior, atual Centro Cultural Candeeiro, e das Arteiras do Candeeiro. Capoeirista e Batuqueira, adora poesia desde criança, principalmente escrever e declamar. Em seu tempo livre faz criações em crochê, miçangas e sementes, onde consegue transmitir experiência de cores, texturas e histórias, pois cada peça criada traz em si uma história ancestral.

MÚSICA – GRUPO RESSUREIÇÃO

O Ressureição iniciou em 1993 como grupo de dança de rap chamado American Rappers. Chegaram a gravar algumas músicas e realizaram a abertura de alguns shows. Após uma pausa nas atividades, no início dos anos 2000 os integrantes do se tornaram cristão evangélicos, e com o intuito de continuarem divulgando seus trabalhos, passaram a escrever e gravar letras cristãs, mas mantendo o estilo musical do hip-hop. Desde então, atuam com o objetivo de levar cultura, entretenimento e mensagens positivas, transformando histórias e realidades de muitas pessoas.

TEATRO – CIA FINIBUS

A Cia Finibus possui mais de 15 anos de experiência e conta com sete atores que estão em constante aprendizagem, tendo participado de festivais renomados e conquistado prêmios como Melhor Espetáculo; Melhor Direção; Melhor Coreografia; Melhor Atriz e Ator; Melhor Iluminação e Melhor Figurino. A companhia possui uma linguagem estética focada nos signos, na simbologia e na expressão corporal, atuando na linha dramática. Atualmente apresentam o espetáculo “Aos Pedaços” e desenvolvem o curta-metragem “O desamparo dos que mais precisam”.

