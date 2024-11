Incêndio em carreta fecha Anhanguera sentido interior

Um incêndio em uma carreta acabou causando o fechamento da rodovia Anhanguera no sentido interior em Sumaré no final deste domingo.

O acidente também causou vazamento ácido clorídrico na pista, o que levou os bombeiros a optarem pelo fechamento total da via durante o período de atendimento do caso. A pista foi parcialmente liberada depois da remoção da carreta.

Pelo menos 5 viaturas do Corpo de Bombeiros e 10 agentes atuaram no local. A operação contou com o apoio da polícia rodoviária e concessionária.

O fogo atingiu os pneus da carreta e devido ao aumento da temperatura e consequentemente da pressão interna do tanque, a válvula de alívio foi acionada, ocorrendo a liberação do vapor do produto químico.

Mais notícias da cidade e região

O incêndio e o risco de vazamento do produto

fizeram com que a rodovia fosse interditada no sentido interior.

O cavalo foi desengatado da carreta e não foi atingido pelo fogo, as equipes extinguiram o incêndio e a rodovia foi parcialmente liberada. Equipes monitorando o local até o transbordo da carga.

PARTICIPE DO GRUPO DE WHATSAPP DO NOVO MOMENTO