Finais do Gigantão Americana 2024 definidas

Após os últimos confrontos de semifinais, disputados nesta quinta-feira (31) no campo do Centro Cívico, foram definidos os finalistas do Gigantão 2024, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana.

Na partida da 1ª divisão, o São Roque superou o Unidos Mathiensen por 3 a 0 e vai enfrentar a equipe do Cidade Jardim na grande final. A decisão, marcada para o próximo dia 9, coloca frente a frente os dois últimos vice-campeões do torneio.

Pela 2ª divisão, o Liverpool venceu o Faixa Preta pelo placar de 2 a 0 e terá o Lions Athletic Club como adversário na na busca pelo título, no próximo dia 10.

Confira os resultados desta quinta-feira (31)

1ª divisão

Unidos Mathiensen 0 x 3 São Roque

2ª divisão

Faixa Preta 0 x 2 Liverpool

Confira as finais do Gigantão 2024

09/11 (sábado)

1ª divisão

Cidade Jardim x São Roque

10/11 (domingo)

2ª divisão

Liverpool x Lions Athletic Club

