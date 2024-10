CNBC Brasil Anuncia Zeca Camargo como Novo Contratado

O Times Brasil | CNBC anuncia a chegada do jornalista e apresentador Zeca Camargo. Com uma carreira consagrada na televisão e um vasto conhecimento em viagens, Zeca chega para fortalecer a programação de entretenimento do canal, que está previsto para estrear em novembro.

Zeca Camargo é uma figura conhecida do público brasileiro, com mais de três décadas de experiência como jornalista e apresentador. Ele se destacou por seu trabalho na MTV, Globo e Band, além de ter iniciado sua carreira como repórter no jornal Folha de São Paulo. Ao longo dos anos, Zeca se tornou uma das maiores autoridades em viagens, acumulando inúmeros carimbos em seu passaporte e uma experiência inigualável no jornalismo de entretenimento e cultura.

Agora, ele traz essa bagagem cultural e comunicativa para a CNBC no Brasil, onde integrará o segmento de entretenimento.

Zeca comentou sobre sua chegada à emissora: “Não é de hoje que todo mundo conhece minha vocação pra explorar o Brasil e o mundo! Mas agora com o Passaporte CNBC eu tô na área VIP pra focar só nisso: o mundo das viagens, das oportunidades dos negócios de turismo às dicas mais quentes dos lugares por onde eu passo! E as suas malas – já estão prontas?”

Douglas Tavolaro, fundador e CEO do Times | CNBC, também expressou entusiasmo com a chegada do novo contratado: “Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Zeca Camargo. Sua experiência, paixão por viagens e talento inigualável como comunicador enriquecem ainda mais a nossa programação de entretenimento. Zeca trará um olhar único e envolvente para o público, conectando o mundo das viagens com o universo dos negócios de turismo, o que está totalmente alinhado com a missão da empresa no Brasil.”

Lançada no país em parceria com a NBCUniversal, uma das maiores empresas de mídia do mundo, a CNBC no Brasil dará início à sua programação em menos de um mês, com 15 horas de programação ao vivo por dia. A emissora já conta com um elenco de apresentadores como Carol Barcellos, Fabio Turci, Christiane Pelajo, Marcelo Torres, Rafael Ihara, Renan de Souza, Marcus Buaiz, Natália Ariede e Camila Farani.

Sobre a CNBC

A CNBC, rede número um em jornalismo de negócios em todo mundo, é reconhecida como líder global. Com sedes em Nova Jersey, Londres e Singapura, a CNBC cobre o universo dos negócios em tempo real, oferecendo notícias de última hora, entrevistas exclusivas, análises dos principais mercados, negociações e relatórios aprofundados sobre os fatores que impulsionam a economia mundial. A missão da empresa é ajudar líderes empresariais, a comunidade financeira e investidores a tomar decisões de negócios. O vasto portfólio da CNBC inclui o canal de TV, disponível em mais de 366 milhões de lares, hotéis e edifícios comerciais em 154 países; CNBC.com, o destino online para as notícias urgentes e informações em tempo real; C PRO, o serviço de assinatura premium da rede com acesso prioritário aos mercados e influenciadores econômicos; e ainda o aplicativo CN, podcasts, newsletters, eventos ao vivo e plataformas de mídia social e vídeo digital. A CN é uma empresa da NBCUniversal.

