Oposição fica com 5 vereadores em Santa Bárbara

A oposição ficou reduzida a apenas 5 vereadores na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste para a próxima legislatura.

O PL foi o partido que mais fez vereadores. Legenda do prefeito Rafael Piovezan, o PL bateu os 4 vereadores eleitos e se tornou a maior bancada.

Outro partido que ficou com bancada é o Republicanos, do vice prefeito Felipe Sanches. Foram 3 eleitos na agremiação.

O PRD também fez bancada nessa eleição na cidade.

Oposição na nova Câmara barbarense

Ficaram do lado da oposição na cidade o União (com bancada), partido do segundo colocado Dr José, o Podemos e o Agir que também estavam no grupo do segundo colocado. O grupo de Eliel Miranda- 3o colocado nas urnas- elegeu o presidente da Câmara Paulo Monaro (PSD).

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) teve como candidato a prefeito Vanderlei Larguesa (PT) e elegeu a vereadora mais votada da cidade, Esther Moraes (PV). Existe dúvida sobre o comportamento dela para os próximos 4 anos de mandato do prefeito Rafael.

Completam o time da situação- favorável ao prefeito- MDB e Solidariedade.

