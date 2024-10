Minibiografia dos 19 vereadores eleitos de Americana

Veja a minibiografia e dados dos 19 vereadores eleitos em Americana no último domingo.

A população de Americana foi às urnas neste domingo (6) para eleger os 19 vereadores que farão parte da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Americana, entre os anos de 2025 e 2028. Dos 182.544 eleitores do município, 133.006 compareceram às seções eleitorais – um total de 72,86% de comparecimento, número recorde de abstenções (nas eleições de 2020, 73,45% do eleitorado votou). As eleições municipais marcaram também a reeleição de Chico Sardelli (PV) para prefeito. Ele obteve 85.558 votos, correspondente a 72,74% dos votos válidos.

Dos 19 vereadores eleitos para o próximo mandato, treze fazem parte da atual legislatura e foram reeleitos: Fernando da Farmácia (PSD), Gualter Amado (PDT), Juninho Dias (PSD), Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PL), Leonora Périco (PL), Lucas Leoncine (PSD), Luiz da Rodaben (PRD), Marcos Caetano (PL), Pr. Miguel Pires (PRD), Professora Juliana (PT), Thiago Brochi (PL) e Dr. Wagner Rovina (PL). O índice de reeleição de 68% é o maior da história das eleições americanenses. Outro dado histórico é que pela primeira vez um candidato a vereador obteve uma votação superior a 5.000 votos: Juninho Dias (PSD), reeleito para o terceiro mandato, foi o mais votado com 5.127 votos (nas eleições de 2020, ele também já havia sido o campeão de votos).

Outros seis vereadores foram eleitos pela primeira vez: Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Renan de Ângelo (Podemos), Roberta Lima (PRD) e Talitha de Nadai (PDT).

Esta será a legislatura com mais vereadoras da história de Americana: foram eleitas cinco mulheres – Leonora Périco (PL) e Professora Juliana (PT) conquistaram a reeleição e Jacira Chávare (Republicanos), Roberta Lima (PRD) e Talitha de Nadai (PDT) foram eleitas pela primeira vez, confirmando a tendência do aumento do número de mulheres no legislativo americanense – a atual legislatura possui três vereadoras.

Os vereadores da 19ª Legislatura tomam posse na sessão solene que será realizada no dia 1º de janeiro de 2025, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

Conheça os vereadores eleitos para a 19ª Legislatura (2025-2028), por número de votos:

Juninho Dias (PSD) 5.127 Thiago Brochi (PL) 3.006 Léo da Padaria (PL) 2.736 Lucas Leoncine (PSD) 2.621 Dr. Wagner Rovina (PL) 2.548 Marcos Caetano (PL) 2.536 Gualter Amado (PDT) 2.517 Professora Juliana (PT) 2.427 Pr. Miguel Pires (PRD) 2.308 Leonora Périco (PL) 2.203 Luiz da Rodaben (PRD) 2.147 Leco Soares (Podemos) 2.134 Roberta Lima (PRD) 2.080 Fernando da Farmácia (PRD) 2.040 Jacira Chávare (Republicanos) 2.008 Jean Mizzoni (Agir) 1.849 Gutão do Lanche (Agir) 1.443 Renan de Ângelo (Podemos) 1.432 Talitha de Nadai (PDT) 1.300

Conheça os vereadores da 19ª Legislatura (minibiografia):

Fernando da Farmácia (PRD)

Fernando da Farmácia nasceu em Tupi Paulista (SP), tem 72 anos, formou-se em Oficial de Farmácia e Tecnólogo em Recursos Humanos, é farmacêutico e mora na Cidade Jardim. Reeleito para o segundo mandato com 2.040 votos, exerce mandato como vereador durante a 18ª legislatura.

Gualter Amado (PDT)

Gualter Amado nasceu em Penápolis (SP), tem 50 anos, formado em Engenharia Elétrica, é engenheiro e mora no Parque das Nações. Reeleito para o terceiro mandato com 2.517 votos, exerceu mandato como vereador durante as 17ª e 18ª legislaturas.

Gutão do Lanche (Agir)

Gutão do Lanche nasceu em Itápolis (SP), tem 40 anos, ensino médio completo, é comerciante e mora no São Jerônimo. Eleito para o primeiro mandato com 1.443 votos, concorreu nas eleições de 2016.

Jacira Chávare (Republicanos)

Jacira Chavare nasceu em Americana, tem 43 anos, formada em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior, é administradora de empresas e mora na região da Nova Americana. Eleita para o primeiro mandato com 2.008 votos, concorreu nas eleições de 2016 e 2020.

Jean Mizzoni (Agir)

Jean Mizzoni nasceu em Americana, tem 38 anos, com ensino superior completo, é empresário e mora no Parque Universitário. Eleito para o primeiro mandato com 1.849 votos, concorreu nas eleições de 2020.

Juninho Dias (PSD)

Juninho Dias nasceu em Americana, tem 36 anos, formado em Educação Física, é instrutor e professor de formação profissional e mora no Praia dos Namorados. Reeleito para o terceiro mandato com 5.127 votos, exerceu mandato como vereador durante as 17ª e 18ª legislaturas.

Leco Soares (Podemos)

Leco nasceu em Campinas (São Paulo), tem 60 anos, formado em Gestão Comercial, é empresário e mora na Cidade Jardim. Reeleito para o segundo mandato com 2.134 votos, exerce mandato como vereador durante a 18ª legislatura.

Léo da Padaria (PL)

Léo da Padaria nasceu em Condeúba (BA), tem 42 anos, formado em Direito, é empresário e mora no Parque Dom Pedro II. Reeleito para o terceiro mandato com 2.736 votos, exerceu mandato como vereador durante as 17ª e 18ª legislaturas.

Leonora Périco (PL)

Leonora Périco nasceu em Santa Albertina (SP), tem 57 anos, tem ensino médio completo, é recepcionista e mora no Parque da Liberdade. Reeleita para o quarto mandato com 2.203 votos, exerceu mandato como vereadora durante as 15ª, 16ª e 18ª legislaturas.

Lucas Leoncine (PSD)

Lucas Leoncine nasceu em Americana, tem 42 anos, formado em Gestão Pública, é empresário e mora na Vila Rodrigues. Reeleito para o segundo mandato com 2.621 votos, exerce mandato como vereador durante a 18ª legislatura.

Luiz da Rodaben (PRD)

Luiz da Rodaben nasceu em Valentim Gentil (SP), tem 57 anos, formado em Gestão de Recursos Humanos, é empresário e mora no São Vito. Reeleito para o quarto mandato com 2.147 votos, exerceu mandato como vereador durante as 16ª, 17ª e 18ª legislatura.

Marcos Caetano (PL)

Marcos Caetano nasceu em Paranaval (PR), tem 53 anos, é comerciante e mora da Praia dos Namorados. Reeleito para o segundo mandato com 2.536 votos, exerce mandato como vereador durante a 18ª legislatura.

Pr. Miguel Pires (PRD)

Pastor Miguel Pires nasceu em Ivaté (PR), tem 52 anos, formado em Teologia e Gestão Pública, é pastor e mora no Jardim Boer. Reeleito para o segundo mandato com 2.308 votos, exerce mandato como vereador durante a 18ª legislatura.

Professora Juliana (PT)

Professora Juliana nasceu em Americana, tem 36 anos, formada em Ciências Sociais, professora, é solteira e mora no Bosque dos Ipês. Reeleita para o segundo mandato com 2.427 votos, exerce mandato como vereadora durante a 18ª legislatura.

Renan de Ângelo (Podemos)

Renan de Ângelo nasceu em Americana, tem 38 anos, ensino superior completo em Educação Física, é professor e instrutor de formação profissional e mora no Jardim Paulistano. Eleito para o primeiro mandato com 1.432 votos, concorreu nas eleições de 2016 e 2020.

Roberta Lima (PRD)

Roberta Lima nasceu em Mauá (SP), tem 38 anos, formada em Arquitetura, é arquiteta e mora no Jardim Terramérica. Eleita para o primeiro mandato com 2.080 votos.

Talitha de Nadai (PDT)

Talitha De Nadai nasceu em Americana, tem 40 anos, formada em Fisioterapia, é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e mora no Santa Cruz. Eleita para o primeiro mandato com 1.300 votos, concorreu nas eleições de 2014, a deputada federal, e de 2020, à prefeitura de Americana.

Thiago Brochi (PL)

Thiago Brochi nasceu em Americana, tem 41 anos, formado em Gestão Pública, é administrador e mora no Parque Novo Mundo. Reeleito para o terceiro mandato com 3.006 votos, exerceu mandato como vereador durante as 17ª e 18ª legislaturas.

Dr. Wagner Rovina (PL)

Dr. Wagner Rovina nasceu em Americana, tem 51 anos, formado em Direito, é advogado e mora no Residencial Jaguari. Reeleito para o segundo mandato com 2.548 votos, exerce mandato como vereador durante a 18ª legislatura.

