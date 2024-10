Os confrontos de oitavas de final do Gigantão, torneio de futebol amador promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, serão disputados a partir desta terça-feira (8). As equipes da divisão principal disputam as vagas nas quartas de final em jogos noturnos que acontecem no Centro Cívico.

O jogo de abertura das oitavas de final da 1ª divisão será disputado entre Cidade Jardim e Morada do Sol, às 19h desta terça. Os duelos seguem até a próxima sexta-feira (11). A equipe do São Roque avançou automaticamente às quartas por WO, devido à eliminação dos times Zanaga e River Plate.

Na 2ª divisão, as equipes classificadas se enfrentam a partir das 8h do próximo domingo (13) nos campos do Unidos, Guarani, São Vito e Centro Cívico.

“Nossa expectativa está muito boa para o início das oitavas de final do Gigantão. Após uma primeira fase de sucesso com grandes jogos, esperamos duelos emocionantes e com grande presença do público, torcendo e fazendo a festa nas arquibancadas”, destaca o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Devido à realização dos jogos no período noturno, a pista de atletismo do Centro Cívico estará fechada a partir das 17h entre terça e sexta-feira.

Confira a tabela das oitavas de final do Gigantão:

1ª divisão (todos os jogos no campo do Centro Cívico)

Terça, 08/10

19h – Cidade Jardim x Morada do Sol

21h – Lírios City x Malucos da Praia

Quarta, 09/10

19h – Bruxela x Parná

21h – Grêmio Horizonte x Cantareira

Quinta, 10/10

19h – Unidos Mathiensen x Barrocos

21h – Mirandola x Paysandu

Sexta, 11/10

19h – Guanabara x Atlético Novo Mundo

2ª divisão – Domingo, 13/10

8h – Sporting ZNC x Monte Verde/Cariobinha – campo do Unidos

8h – Lions Athletic Club x América II – campo do Guarani

8h – Faixa Preta x Real Santa Fé – campo do São Vito

8h – Liverpool x Predador/Botafogo – campo do Centro Cívico

10h – Unidos do São Luiz x Estrela Azul – campo do Unidos

10h – Deportivo Boer x Leão Sport Club – campo do Guarani

10h – América I x Guarani – campo do São Vito

10h – Parque Gramado x Boa Vista – campo do Centro Cívico

