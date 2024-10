O A PUC-Campinas lançou o novo curso de Graduação de Cinema e Audiovisual, com grade curricular abrangente, que aborda desde a história da arte até os desafios da inteligência artificial. O curso tem por objetivo preparar os estudantes para criar contextos, histórias e narrativas capazes de causar impacto no mundo, seja para películas em cinema, seja em produções multitelas como streaming, mídias sociais, televisão e afins, abrangendo filmes, documentários, curtas, séries e muitos outros formatos, em um setor em plena expansão.

“A criação do Curso de Cinema e Audiovisual da PUC-Campinas responde à crescente demanda de um mercado em ascensão. Vimos, recentemente, o cinema brasileiro dando um show internacional e acreditamos que ainda há muito potencial nessa área de atuação. A grade curricular é abrangente, atualizada e indicada por especialistas. O objetivo é formar profissionais preparados para atuar de maneira versátil nas diversas plataformas e mercados contemporâneos”, disse a Pró-Reitora de Graduação da PUC-Campinas, Profa. Dra. Cyntia Belgini Andretta.

O curso de bacharelado em Cinema e Audiovisual será ministrado durante um período de oito semestres (4 anos), no período matutino, nas estruturas da escola de Linguagem e Comunicação (ELC), no Campus I.

“É uma alegria para a Escola de Linguagem e Comunicação ver a abertura das inscrições para o vestibular de Cinema e Audiovisual. É um sonho antigo da comunidade da ELC que agora se transforma em realidade”, comentou o Decano da Escola de Linguagem e Comunicação, Prof. Dr. Lindolfo Alexandre de Souza.

“Nosso aluno terá uma formação consistente para ingressar no mercado de cinema e de audiovisual, em um curso atual e moderno que abordará aspectos como produção, direção, roteiro, fotografia, edição e crítica cinematográfica, entre outros, bem como uma sólida formação em ciências humanas”, completou o docente.

Para os docentes especializados em cinema é uma oportunidade de se aprofundar em uma área que está em um contexto de crescimento no mercado e que desperta a atenção dos jovens. “É importante porque a PUC-Campinas, efetivamente, entra nesse universo de audiovisual e cinema. É um setor que cresce muito no Brasil. Depois da pandemia, estamos vendo um grande boom de produção no mundo, porque o consumo de audiovisual tem crescido demais. Esse conteúdo está hoje em todas as mídias e chegando nas pessoas de uma forma cada vez mais efetiva.

É uma honra muito grande poder fazer parte da equipe que montou o curso”, disse o Prof. Dr. Cauê Nunes, que trabalha há muitos anos com produções audiovisuais e leciona nas Faculdades de Ciências Sociais e Publicidade da PUC-Campinas.

“Fazer parte desse projeto, da criação de um curso de Cinema e Audiovisual na PUC-Campinas, é muito especial para mim, porque além de eu ter sido aluna da Universidade na área de comunicação, eu retornei à PUC-Campinas há 18 anos para ser docente e sempre ministrei disciplinas ligadas ao audiovisual. Então, tem um sabor muito especial”, afirmou a Profa. Dra. Juliana Sangion, docente da Faculdade de Jornalismo e profissional do cinema há muitos anos. “O curso dá a oportunidade aos estudantes de ter uma formação de qualidade em uma Universidade respeitada, com um corpo docente muito preparado e, sobretudo, uma infraestrutura cuidadosamente preparada”, completou a professora.