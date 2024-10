Consulta pública debate incorporação do pegcetacoplana no SUS

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) vai eavaliar a incorporação do pegcetacoplana como opção de tratamento no SUS para pacientes com HPN.

A Pint Pharma, farmacêutica com sede na Áustria, operações em diversos países da América Latina e presente no Brasil desde 2017, solicitou nova avaliação. Esta doença rara, além de elevado risco de mortalidade, provoca a destruição precoce das hemácias, resultando em complicações graves, como trombose, anemia severa, fadiga, hemoglobinúria, envolvimento renal, dor abdominal, disfunção erétil, disfagia e dispneia³.

Destinado ao tratamento de pacientes adultos diagnosticados com HPN, o pegcetacoplana demonstrou eficácia superior em comparação ao eculizumabe, tratamento disponível no SUS2, além de ser mais econômico, promove o controle da doença, promovendo aos pacientes, melhor qualidade de vida.

A Pint Pharma ressalta a inovação do pegcetacoplana, que impacta significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Os estudos clínicos e evidências científicas mostram que o medicamento proporciona melhora significativa na redução dos sintomas da doença, permitindo o tratamento domiciliar e com um bom perfil de segurança.

No dossiê apresentado à Conitec, a farmacêutica destaca diversos estudos clínicos, incluindo o PEGASUS de fase 3, publicado no New England Journal of Medicine (NEJM)2, que demonstraram a superioridade do pegcetacoplana em comparação ao eculizumabe, atualmente disponível no SUS. Os resultados evidenciaram que o pegcetacoplana oferece:

Melhora sustentada, com ganho de 3,84 g/dl de hemoglobina;

Controle da hemólise intra e extravascular;

Redução nas taxas de transfusão de sangue;

Melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes.



A Pint Pharma informa também que por meio do Programa de Suporte ao Paciente – Acompanha, oferece um serviço integral e gratuito de acompanhamento aos pacientes em tratamento com pegcetacoplana. O suporte inclui vacinação, fornecimento de kit completo para administração do medicamento e monitoramento contínuo por uma equipe de enfermagem qualificada, garantindo um atendimento de excelência ao paciente com HPN.

Segundo Fernanda Bertasi, Gerente Geral da Pint Pharma no Brasil, a submissão do pegcetacoplana para incorporação, após poucos meses de sua aprovação para comercialização no país, reafirma o compromisso da Pint Pharma em disponibilizar tratamentos inovadores, buscando garantir acesso de maneira responsável e equitativa. A executiva enfatiza a importância da participação da comunidade nesse processo, que pode efetivamente transformar a vida dos pacientes com HPN.

Sobre a Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) e o pegcetacoplana

A HPN é uma doença rara, grave e potencialmente fatal, caracterizada pela destruição das células vermelhas do sangue e pela presença de hemoglobina na urina, e tem um impacto profundo na vida dos pacientes, afetando aspectos clínicos, funcionais, econômicos e sociais. Sua prevalência é estimada em aproximadamente 1-2 casos por milhão de habitantes globalmente[1].

Estudos de qualidade de vida, como o questionário EQ-5D, mostram que a pontuação média dos pacientes com HPN é significativamente mais baixa do que a da população geral, refletindo a gravidade da condição e o impacto sobre o bem-estar geral[2].

A doença pode causar sintomas como: fadiga debilitante, dor abdominal, hemoglobinúria (urina escurecida), disfagia (dificuldade de deglutição), dispneia (falta de ar) e disfunção erétil. Além disso, a destruição dos glóbulos vermelhos pode levar a anemia crônica e episódios de trombose. Pacientes com HPN frequentemente relatam uma qualidade de vida reduzida devido à intensidade dos sintomas e ao impacto das complicações associadas. A fadiga é um dos sintomas mais debilitantes, afetando cerca de 96% dos pacientes[3] [4].

Sobre a Pint Pharma

Fundada em 1993 na Áustria, a Pint Pharma é uma empresa global de biotecnologia com sede na Europa e DNA Latino-Americano, com subsidiárias localizadas em sete países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Ecuador, México e Peru.

Focada no paciente como o centro das atenções, a companhia segue à risca os pilares da integridade, ética, responsabilidade e transparência nos países de atuação, valorizando e respeitando sempre a comunidade científica. Presente no Brasil desde 2017, a marca conta com terapias de ponta e com potencial para melhorar a saúde das pessoas. O portfólio conta com tratamentos de última geração voltados principalmente para oncologia, hematologia, doenças raras e outras condições graves e debilitantes.

