Campeão de votos no último domingo com 1.272 votos, Oséias Jorge ‘Aurinho’ se tornou uma das grandes forças políticas de Nova Odessa.

OJ só perde em votação histórica para Leitinho, que teve 1,8 mil votos em 2016 e, na eleição seguinte surpreendeu as forças políticas e se elegeu prefeito. E foi reeleito domingo com votação histórica na cidade- mais de 21,5 mil votos.

Oséias, o PSD e a presidência

Mais votado do PSD do prefeito Leitinho, OJ teria o tal ‘direito natural’ de pleitear ser presidente da Câmara no biênio 2025-26. Ele disse ao NM que tem sido procurado por outros vereadores para compor. Além do PSD, o União Brasil também fez 3 vereadores. Unidos, os dois partidos somam 2/3 da CM Nova Odessa.

Mas a composição para 2028 ainda depende de muitas articulações. Afinal, o vice-prefeito Alessandro Mineirinho tende a ser o candidato natural do grupo do atual prefeito.

