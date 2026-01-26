Atividades entre os dias 12 e 16 marcaram período antes do início do ano letivo na rede pública

Recreação, esporte, socialização e atividades lúdicas marcaram a Colônia de Férias promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entre os dias 12 e 16 de janeiro. A iniciativa atendeu dezenas de crianças, com idades entre 4 e 11 anos, matriculadas na Rede Municipal de Ensino, registrando, inclusive, em uma das datas, a participação de quase 60 crianças.

Realizada das 12h30 às 16 horas, a Colônia de Férias teve como proposta oferecer um período de aprendizado, diversão e convivência durante o recesso escolar, estimulando a criatividade, o desenvolvimento social e o bem-estar das crianças por meio de atividades diversificadas e orientadas.

A ação foi desenvolvida gratuitamente por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Educação, Esporte e Promoção Social, reforçando o compromisso da Administração Municipal com políticas públicas voltadas à infância e ao apoio às famílias barbarenses durante o período de férias escolares.

Atividades

As atividades aconteceram em três polos definidos para atender diferentes regiões da cidade: a EMEI “Charles Keese Dodson”, no Bosque das Árvores; a Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvea Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano; e a Casa da Criança, na Vila Oliveira. Os espaços ofereceram estrutura adequada e equipe preparada para garantir momentos de lazer seguro e educativo.

A Colônia de Férias integrou o calendário de ações da Prefeitura no período de recesso, antecedendo o retorno às aulas da Rede Municipal de Ensino, que ocorreu na quarta-feira (21), com o início do ano letivo de 2026.