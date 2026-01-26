O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informa que a Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304) será interditada para a execução de obras e serviços de recuperação da estrutura da passarela localizada no km 135, em frente à Faculdade Anhanguera, em Santa Bárbara d’Oeste.

A interdição total da pista leste ocorrerá entre os km 134 e 138, em dois períodos: das 7h do dia 31 de janeiro de 2026 até as 17h do dia 1º de fevereiro de 2026, e das 7h do dia 7 de fevereiro de 2026 até as 17h do dia 8 de fevereiro de 2026.

Durante os períodos de interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas, devidamente sinalizadas e orientadas pelo DER. Para os condutores que seguem de Piracicaba em direção à Rodovia Anhanguera, o desvio será realizado no km 138, com acesso à Rodovia Luiz Ometto (SP-306), sentido Capivari. Já para quem trafega no sentido Rodovia Anhanguera–Piracicaba, o fluxo seguirá normalmente, sem alterações.

DER alerta na SP 304

O DER reforça a importância do respeito à sinalização implantada no local, visando à segurança dos usuários da rodovia e ao adequado andamento dos serviços programados.