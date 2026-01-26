Coden Ambiental alinhada com trabalho de segurança hídrica das Bacias PCJ

Participação reforça o compromisso de longo prazo e alinha Nova Odessa ao projeto estadual de R$ 1,9 bilhão

O presidente da Coden Ambiental, Rean Gustavo Sobrinho, participou nesta sexta-feira (23/01), da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho do Sistema Adutor Regional das Bacias PCJ (GT-SAR-PCJ). O encontro, realizado no CIESP em Campinas, contou com a presença da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e destacou os avanços da Parceria Público-Privada (PPP) que garantirá segurança hídrica para 21 municípios da região, incluindo Nova Odessa.

O Sistema Adutor Regional PCJ (SAR-PCJ) é um projeto do Governo do Estado de São Paulo que visa distribuir a água das novas barragens de Pedreira e Duas Pontes (Amparo) para cidades além das calhas dos rios diretamente afetados por essas obras. O projeto está em fase de estruturação por meio de uma Concessão de Drenagem e Segurança Hídrica, com investimento total estimado em R$ 1,9 bilhão ao longo de 30 anos.

Nesse modelo de concessão, uma empresa privada será responsável pela operação e manutenção do sistema adutor e das barragens. O foco, conforme destacado pela secretária Natália Resende, é na “produção de água”, sem interferir nos serviços de distribuição final e saneamento, que permanecem sob responsabilidade das concessionárias locais, como a Coden.

Nova Odessa foi incluída no traçado final do SAR-PCJ atendendo às projeções de crescimento populacional e expansão urbana e industrial do município. O principal benefício será o incremento de 179 litros por segundo (L/s) na vazão de água bruta disponível para o sistema municipal, garantindo uma folga hídrica estratégica para os próximos 10 a 15 anos. O ponto de entrega da água do sistema regional será na captação da represa Recanto 1, integrando-se à infraestrutura existente sem onerar os cofres municipais.

O projeto segue em fase de consulta pública, aberta pela Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI) até 10 de fevereiro de 2026, para receber contribuições da sociedade. Além disso, estão marcadas audiências públicas para apresentação e debate do modelo em 29 de janeiro, na Prefeitura de Campinas (presencial), e em 2 de fevereiro (virtual).

“A Coden Ambiental continuará acompanhando de perto todas as etapas, representando os interesses do município e assegurando que Nova Odessa seja plenamente beneficiada por esta obra essencial e estratégica para a segurança hídrica regional”, afirmou o presidente Rean Gustavo Sobrinho.

