Para descansar, viajar ou colocar os estudos ou tarefas em dia. Contando com o feriado desta semana, 7 de setembro, que cai na próxima quinta-feira, o famoso Dia da Independência do Brasil, 2023 ainda terá seis feriados em dias de semana para diversos municípios. Separamos as datas para que você possa se programar.

Em outubro teremos o dia 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida, que cai também numa quinta-feira, o famoso “feriadão” para aqueles que conseguem emendar.

Logo em seguida, o Dia de Finados, 2 de novembro, também cairá numa quinta-feira. O penúltimo mês do ano ainda conta com o Dia da Proclamação da República, 15 de novembro, que será no meio da semana, quarta-feira, e para algumas cidades, logo em seguida, o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, cairá numa segunda-feira.

Para fechar o ciclo, o dia de Natal, 25 de dezembro, este ano também cairá num feriado prolongado, e será celebrado numa segunda-feira.

Confira a lista completa:

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil;

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro (quinta-feira): Finados;

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República;

20 de novembro (segunda-feira): Dia da Consciência Negra (adotado em parte das cidades brasileiras por leis municipais);

25 de dezembro (segunda-feira): Natal.