Com Neymar e sem Antony, Brasil estreia nas Eliminatórias

Com a presença de Neymar e sem Antony,

os jogadores e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira Masculina de Futebol começaram a se apresentar em Belém (PA), no início da manhã desta segunda-feira (4), visando o confronto contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece na sexta (8), às 21h45, no Mangueirão.

Os seguintes atletas já estão concentrados em Belém: Raphael Veiga, André, Lucas Perri e Nino. O restante do grupo desembarca na noite desta segunda (4).

ANTONY FORA- Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira.

Para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz chamou Gabriel Jesus, que estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores, enviada à FIFA.

“Estou feliz com mais essa oportunidade, um ciclo novo, um treinador novo, que já tive oportunidade de trabalhar. Dois jogos importantes e que a gente possa começar muito bem”, destacou Raphael Veiga.

O técnico Fernando Diniz expressou o seu sentimento pela chance de comandar a Seleção.

“Uma sensação de extrema alegria e prazer muito grande em pode servir à Seleção, uma honra sem igual e a gente espera fazer o melhor possível”.

Depois de enfrentar a Bolívia, a Seleção Brasileira tem um compromisso diante do Peru, pela segunda rodada das Eliminatórias. A partida está marcada para a próxima terça (12), em Lima, casa do adversário.

