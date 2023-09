Cartilhas- A Justiça de São Paulo determinou, nesta

segunda-feira (4), em caráter provisório, a suspensão pelo governo Tarcísio de Freitas do uso do material digital produzido pela Secretaria Estadual de Educação do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Parte do conteúdo contém erros de informação histórica, geográfica e também de matemática. Entre eles estão as referências de que a cidade de São Paulo possui praia e de que a Lei Áurea não foi assinada pela princesa Isabel. Uma divisão de 36 por 9 tem 6 como resultado.

A juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara de Fazenda Pública, atendeu a um pedido de liminar feito pela deputada estadual Maria Isabel Azevedo Noronha, a Professora Bebel (PT).

A decisão dá à secretaria o prazo de 48 horas para que retire os slides das escolas. Isso pelo menos até que o material seja revisado, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação.

“É possível constatar que no material digital existem erros de conteúdo que merecem ser corrigidos pelo órgão responsável, sob pena de comprometer a qualidade da educação no Estado e prejudicar o processo de aprendizado dos alunos”, diz a juíza na ação.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou, por meio de nota, que até a publicação deste texto não havia sido notificada da decisão judicial, mas que “os materiais utilizados em sala de aula já foram substituídos e nenhuma escola do Estado segue com material didático que contenha as falhas identificadas”.

