Os prefeitos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, Chico Sardelli e Rafael Piovezan, se reuniram para tratar dos problemas de ruas e avenidas que fazem a divisa entre as duas cidades. Os problemas envolvendo as vizinhas se arrastam por vários governos que sempre “jogaram” um para o outro sem definições concretas.

As ações, que ainda serão definidas pelos prefeitos empenhados, devem começar por pontos mais críticos como a Vila Dainese e a região do Jardim Europa, onde a divisa é mais extensa. O Mollon também está entre as prioridades.

“Temos uma grande oportunidade de atuarmos conjuntamente, a população transita de uma cidade pra outra e os problemas são comuns. Temos situação em que uma praça é metade Americana e do outro lado é Santa Bárbara. Se a gente não trabalhar conjuntamente, os problemas se tornam mais difíceis ainda de serem resolvidos, e graças a Deus a boa articulação com o Chico tem dado grandes resultados”, disse Piovezan.

“Americana e Santa Bárbara enfrentam desafios parecidos, principalmente nas áreas de limite entre os municípios, então é fundamental que nós façamos um trabalho conjunto nesses pontos. Tenho certeza que com o bom diálogo que eu e o prefeito Rafael sempre tivemos, vamos conseguir avançar muito, e quem será beneficiado é a população”, disse Sardelli.

