Fãs do digital- Quando se está começando uma carreira musical

do zero, é normal se perguntar como atrair fãs e se manter relevante na indústria. Pensando nisso, os especialistas da New Music Brasil, empresa especializada na área de distribuição digital de música, separaram cinco dicas para cantores sobre como criar e manter uma base de fãs no meio digital. Confira:

1- Divulgue seu trabalho

Do início ao fim da carreira, é fundamental investir em divulgação, para que as pessoas possam descobrir e se interessar pelo seu trabalho. Portanto, mostrar ao mundo que você existe e está fazendo música é o primeiro passo para construir uma base de fãs.

Criar conteúdos para as redes sociais e investir em anúncios pagos são algumas opções para atrair as pessoas no meio digital. Mas, cuidado! A divulgação do seu trabalho precisa ser realizada com estratégia, após um planejamento que deve considerar o estágio da sua carreira, público ativo e investimento disponível .

Isto é, antes de mais nada, pense nos recursos disponíveis, nos objetivos a serem atingidos e na imagem que você gostaria de transmitir. Sempre que possível busque ajuda de profissionais do mercado da música. Com ajuda especializada você poderá elaborar um planejamento de marketing mais assertivo e direcionado para o público mais propenso a consumir a sua música.

2- Estude seu público

Um dos passos mais importantes para atrair fãs é analisar o público que está consumindo a sua música e personalizar os conteúdos de divulgação com base nestes dados, para reter a atenção dessas pessoas e consolidar a sua primeira base de fãs.

Para isso, recorra a ferramentas como Analytics for Artists para obter dados sobre o seu público. Estabeleça uma periodicidade para coletar esses dados, como uma vez por mês, e quando tiver ao menos três relatórios diferentes compare os dados em busca de padrões. Desse modo, você conseguirá visualizar o perfil do seu público.

Feito isso, pense em estratégias para entender o que esse público quer consumir e direcione seus conteúdos de divulgação com base no que descobrir.

3- Conheça seus fãs

Esse passo é uma ramificação do anterior, afinal para saber se as suas estratégias estão funcionando, dialogar com seu público é crucial. Por isso, responda perguntas, responda os comentários e crie conteúdos dinâmicos. Ou seja, use as ferramentas disponíveis nas redes sociais a seu favor e estabeleça conexões com as pessoas que te acompanham, a fim de torná-las seus fãs.

4- Recompense os “superfãs”

Após consolidar a sua base de fãs, pense em maneiras de recompensar os mais engajados pelo apoio à sua carreira, a fim de identificar os “superfãs”. Os Superfãs são usuários que possuem uma grande quantidade de atividades dentro das plataformas, como reproduções de músicas, criação e compartilhamento de playlists, entre outras interações.

Na plataforma de vídeos YouTube, por exemplo, os seguidores mais empenhados de um determinado canal podem se tornar “membros”, o que consiste em uma assinatura paga que garante acesso a conteúdos extras aos quais o público geral não tem acesso. Na Deezer, eles são recompensados com benefícios exclusivos, como audições de singles e álbuns que ainda serão lançados, ingressos para shows e festivais, meet & greets com artistas, entre outros.

Segundo a especialista em marketing digital da New Music Brasil, Nathalia Molina, é importante que após identificar o perfil dos seus superfãs, o artista busque manter uma relação saudável com eles. Essas pessoas, geralmente, são defensoras da sua “marca” como artista acompanhando seu trabalho, indo a eventos e acessando conteúdos exclusivos. De quebra elas ainda e incentivam outras pessoas a fazerem o mesmo.

5- Centralize a comunicação com seu público

Garantir uma comunicação efetiva com seu público é uma das coisas mais valiosas que se pode fazer para divulgar a sua marca como artista e conquistar fãs. De acordo com os especialistas da New Music Brasil é importante se concentrar na experiência do público e transformar seus seguidores em fãs leais. Mas lembre-se, um dos maiores mitos das redes sociais é a crença de que o número de seguidores é sinônimo de resultados. Afinal, o crescimento orgânico e o desenvolvimento de uma comunidade fiel não são obrigações, mas sim consequências de todo o esforço feito. Portanto, use os canais para abastecer as suas fanbases com notícias sobre você.

Saíram as datas da sua turnê? Terá um feat com um cantor grande? Precisou adiar o lançamento de um single? Seja o primeiro a dar a notícia e incentive sua fanbase a divulgar também, uma boa dica é estimular a criação de canais de notícias ou perfis dedicados a fãs.

Esses canais à parte tem a função específica de centralizar a sua comunicação com seus superfãs, motivo pelo qual recebem o nome de “central de fãs”. Para a equipe da New Music Brasil, um bom exemplo disso é a página do Instagram @centralgustavomioto, perfil oficial do cantor Gustavo Mioto para relacionamento com o público. Vale a pena conferir.

S.U.P.E.R. Dica Bônus

Concentre-se na experiência do público e transforme seus seguidores em superfãs leais. Tudo se resume a um sistema de 5 etapas conhecido como modelo S.U.P.E.R. (do inglês):

S – (Start) Comece com a sua história

U – (Understand) Entenda a história do seu fã

P – (Personalize) Personalize

E – (Exceed) Supere as expectativas

R – (Repeat) Repita