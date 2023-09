Americana em setembro. Ópera, tenores, peças infantis e +

Americana com ópera- A programação cultural de setembro está

recheada de atrações que contemplam públicos de todos os gostos e idades, com destaque para o Desfile Cívico da Independência.

A agenda tem início no domingo (3), às 15h, com o musical infantil “Pinóquio”, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 50,00 e já estão à disposição na bilheteria ou no link https://entravip.com.br/evento/76/PINQUIO .

No dia 4 acontece a Oficina de Lambe-Lambe, por meio do Programa Pontos MIS, com Maria de Lucas. Será gratuita, das 14h às 17h no MAC – Museu de Arte Contemporânea e aberta ao público acima de 12 anos. As inscrições devem ser feitas pelo email: mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825. O MAC fica no CCL – Centro de Cultura e Lazer, na Avenida Brasil, 1.203.

A Sessão Pontos MIS apresenta no dia 4 o filme nacional “Rinha”, às 19h30, também no MAC. A classificação é de 18 anos e a sessão é gratuita. A obra revela os bastidores das lutas clandestinas em festas exclusivas e secretas para as apostas e diversão de milionários. No elenco, Leonardo Miggiorin e Paolla Oliveira.

O MAC também recebe em setembro a Oficina Pontos MIS – Oficina de Zine, com Americanazine, no dia 5, das 14h às 17h. Os interessados podem se inscrever pelo email: mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825. A oficina é gratuita e aberta a todas as idades.

No dia 5 começa a Mostra Fotográfica “Missão Amazônia: o ser e o existir da população ribeirinha” – Imagens captadas pelo jornalista barbarense Anderson Junque. A exposição é gratuita e ficará aberta até o dia 29, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” – Praça Comendador Müller, Centro.

O Desfile Cívico de 7 de Setembro terá início às 8h20 no CCL – Centro de Cultura e Lazer, com a apresentação da Banda Municipal, seguida pelo hasteamento das bandeiras, às 8h50, e a cerimônia de abertura, às 9h. Trinta grupos vão passar pela Avenida Brasil, entre escolas, entidades, associações, e corporações civis e militares.

No dia 9 será realizada a tradicional Feira de Artesanato Ameriart, das 9h às 15h no CCL – Centro de Cultura e Lazer. A entrada é de graça. A exposição reúne produtos criados por artesãos da cidade, como patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais.

A Sessão Pontos MIS apresenta, no dia 11, o filme brasileiro “Quarta B”, às 19h30 no MAC – Museu de Arte Contemporânea. A classificação é de 16 anos e a entrada é gratuita. O filme conta o impasse de uma professora de uma escola primária, o diretor, o zelador e quinze pais diante de um tabu: o universo das drogas entre as crianças.

O Teatro Municipal Lulu Benencase abre as portas no dia 15 para o show “Amazing Tenors, sings Bocelli”, às 21h. Três jovens e já renomados tenores brasileiros – Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolillo apresentam clássicos da carreira de Andrea Bocelli. Ingressos à venda na bilheteria e também no link https://entravip.com.br/evento/95/AMAZING_TENORS , entre R$ 75,00 e R$ 150,00.

No dia 16, o Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o stand up – “Novo Show”, com Thiago Ventura, em duas sessões: às 18:30h e às 21h. Thiago é um dos maiores comediantes de stand up comedy da atualidade e traz em seu show temas como relacionamentos e sexualidade na vida adulta. A classificação indicativa é de 16 anos e os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00, à venda na bilheteria do teatro ou no link: https://entravip.com.br/evento/103/THIAGO_VENTURA_-_NOVO_SHOW .

“Do que são feitas as estrelas” é o espetáculo infantil que será apresentado no dia 17 no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 15h e às 19h. A peça conta a vida da astrônoma inglesa Cecília Payne, cientista que descobriu a composição das estrelas. A história se transforma em uma aventura intergaláctica onde a Guerreira Cecí, uma menina encafifada com o universo dos porquês, enfrenta intrigas e batalhas, trapaças e chantagens, tempestades e brigas com seres intergalácticos para se tornar uma exploradora cósmica. A entrada é de graça e os ingressos devem ser retirados com antecedência na bilheteria.

No dia 18 o MAC apresenta, por meio da Sessão Pontos MIS, o filme “Aleluia, Gretchen”, às 19h30, de graça. A classificação é livre. A obra retrata a chegada ao Brasil de uma família que foge da Alemanha nazista e compra um hotel no interior do Paraná, que se torna ponto de simpatizantes do nazismo.

No dia 21, o Teatro Municipal Lulu Benencase apresenta a Récita de ópera (Cavalleria Rusticana, de P. Mascagni), com a Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e Cantores Líricos. Será às 20h, com entrada gratuita. Ingressos retirados com antecedência na bilheteria e no dia do evento, conforme a capacidade do teatro.

O “Encontro de Canto Coral de Americana”, em comemoração aos 40 anos do Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, será no dia 23, às 17h, no Teatro Municipal. Entrada gratuita, com retirada de ingressos com antecedência na bilheteria e no site www.entravip.com.br a partir de 12 de agosto.

No dia 24, o destaque no Teatro é “Uma Comédia Musical Cor-de-Rosa”, às 15h, com ingressos entre R$ 30,00 e R$ 60,00, à venda na bilheteria e em https://entravip.com.br/evento/93/UMA_COMDIA_COR-DE-ROSA .

Em uma Barbielândia perfeita, uma boneca de aparência menos do que perfeita é expulsa de casa. Ao lado de seu fiel amigo, ela parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade. Mas, ao chegar lá, ela rapidamente percebe que não ser mais apenas uma boneca também lhe traz muitos desafios. Um espetáculo emocionante e divertido que ensina uma lição importante para crianças e adultos: a beleza vem de dentro.

A Sessão Pontos MIS do dia 25 apresenta, de graça, “A Versão de Anita”, às 19h30 no Museu de Arte Contemporânea – MAC. A classificação é 14 anos. O documentário conta a história da revolucionária e heroína brasileira Anita Garibaldi, em primeira pessoa, contando sua própria versão da história.

O Teatro Municipal recebe mais um stand up comedy em setembro, no dia 27: “Não Sei Namorar”, com Jonathan Nemer, às 20h. O Jonathan compilou suas tragédias amorosas e as transformou em comédia. Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 140,00, disponíveis no site https://entravip.com.br/evento/69/NO_SEI_NAMORAR e na bilheteria.

No dia 27, no MAC, acontece a Oficina Pontos MIS – Fotojornalismo: como pensar e fazer uma pauta fotográfica, das 14h às 18h. A participação é aberta à idade mínima de 16 anos e as inscrições devem ser feitas pelo email mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825. A oficina é gratuita.

A Exposição de arte “Mutação” – do artista Cain, será aberta no dia 29 e poderá ser visitada até 31/10, de segunda à sexta, das 9h às 17h no MAC. A atração é gratuita.

A exposição de arte SARJETA, idealizada pelo coletivo “A Sopa Análises”, continua aberta até o dia 28, de segunda a sexta, das 9h às 17h, no MAC – Museu de Arte Contemporânea. A entrada é gratuita. São 19 trabalhos divididos em sete categorias de arte independente e descentralizada: artesanato; grafitti; lambe-lambe; performance; produções audiovisuais caseiras; slam e zine.

Fechando a programação de setembro, no dia 30 é a vez do espetáculo infantil “A Família Addams – O Musical”, às 20h, no Teatro Lulu Benencase. Ingressos à venda no site https://entravip.com.br/evento/88/A_FAMLIA_ADDAMS_-_O_MUSICAL ,e também na bilheteria, de R$ 70,00 a R$ 140,00.

Planetário

O mês de setembro reserva ainda outra novidade. Será aberto o agendamento para as visitações de escolas municipais, estaduais e particulares ao Planetário Digital, ao lado do OMA – Observatório Municipal de Americana.

O Planetário Digital é um instrumento que reproduz de forma artificial e científica, o céu com os seus astros, movimentos e posições idênticas àquelas encontradas no céu real, capaz de simular imagens do Sistema Solar, de asteroides, cometas e outros sistemas. O agendamento poderá ser feito pelo telefone (19) 3408-4800 na segunda quinzena deste mês.

O acesso ao local é pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

Conferência Municipal de Cultura

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, vai realizar quatro Pré-conferências Municipais nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro, das 19h às 21h.

Os encontros territoriais têm o objetivo de mobilizar e preparar os artistas, os agentes culturais e a população para os debates que ocorrerão na 3º Conferência Municipal de Cultura, marcada para o dia 16 de setembro, das 8h às 17h, em local a ser informado.

No dia 11, a reunião será na Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiesen). No dia 12, no CIEP São Jerônimo (Rua Humberto Polo, 200). No dia 13, no CIEP Milton Santos, na Praia Azul (Rua Felício Zamperlin, 200). E no dia 14, no CIEP São Vito (Rua Chucri Zogbi, 10).

As ações são necessárias para a participação do município na 4ª Conferência Nacional de Cultura, que será realizada em dezembro, no Distrito Federal, com o tema “Democracia e Direito à Cultura”.