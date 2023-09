Site de leilões tenta golpe em Americana

Procon alerta para falso site de leilões

O Procon de Americana recebeu uma reclamação sobre um falso site de leilões que está usando um suposto endereço do pátio municipal, bem como o nome da Prefeitura, imitando as cores que normalmente são utilizadas pela Administração em sua identidade visual.

Vale salientar que o Pátio Municipal de Americana não possui nenhum site e o atendimento é realizado exclusivamente via telefone ou presencialmente. “Já encaminhamos um e-mail para a Polícia Civil relatando o que está ocorrendo e pedindo providências”, disse o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Quadrilhas especializadas em golpes costumam utilizar o nome, logotipo e informações de instituições públicas para praticar crimes, entre eles a criação de falsos sites de leilões.

Por meio do endereço www.tjsp.jus.br/auxiliaresjustica/auxiliarjustica/consultapublica, os cidadãos podem verificar se realmente o site do leiloeiro está na lista do Tribunal de Justiça de São Paulo. Outra dica é que, ao clicar no bem que está em leilão, os sites idôneos apresentam informações sobre o processo ao qual aquele objeto ou imóvel está relacionado. Geralmente há o número da ação, a vara e alguns documentos. De posse de tais dados, o interessado pode, ainda, entrar em contato com a unidade por e-mail para confirmar a veracidade do leilão.

